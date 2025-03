Anita Werner jeszcze bardziej skróciła włosy. Kiedyś nosiła ciemne i długie. Mamy zdjecia

Anita Werner od lat wybiera krótkie, praktyczne cięcia, które pasują do jej dynamicznego życia zawodowego. Krótkie włosy to dla niej synonim wygody i prostoty – idealne do pracy, a jednocześnie efektowne. Na przestrzeni lat widzieliśmy ją w różnych wariacjach krótkich fryzur – od klasycznych pixie cut, po bardziej zadziorne cięcia z wyraźnie teksturowanymi pasmami. Zawsze jednak stawiała na wygodę, co harmonizowało z jej eleganckim, ale niezbyt formalnym stylem.

Anita Werner zaskoczyła... jeszcze krótszą fryzurą

Tegoroczna gala wręczenia Nagród Mariusza Waltera była jednak momentem, kiedy dziennikarka poszła o krok dalej. Zaprezentowała wyraźnie wygładzoną fryzurę, a pasma włosów zostały przycięte do minimalnej długości. Zamiast klasycznej objętości, postawiła na prostotę i precyzyjnie wykonaną stylizację, która podkreślała jej naturalne piękno. To zmiana, która doskonale oddaje jej charakter: nowoczesna, świadoma swojego wyglądu, a jednocześnie niebanalna.

Styl Anity Werner

Styl Anity Werner jest konsekwentny i przemyślany. Dziennikarka często stawia na klasykę, ale w nowoczesnym wydaniu. Jej garderoba pełna jest eleganckich, ale prostych ubrań – od minimalistycznych sukienek po klasyczne garnitury. Wybiera kolory stonowane, ale nie unika akcentów, które nadają jej stylizacjom charakteru. Fryzury, podobnie jak jej moda, są wyrazem jej osobowości – subtelne, ale z dużą dozą klasy i elegancji.

Tak się zmieniała Anita Werner

W galerii zaprezentujemy, jak na przestrzeni lat zmieniała się fryzura Anity Werner – od jej pierwszych wystąpień w TVN, kiedy to nosiła jeszcze włosy o długości do ramion i w kolorze zdecydowanie ciemniejszym niż obecnie przez różne eksperymenty z krótkimi cięciami, po najnowszą, odważną metamorfozę na gali. Tak zmieniała się Anita Werner i jej włosy!