Martyna Wojciechowska od lat uchodzi za jedną z najbardziej inspirujących i autentycznych postaci w polskich mediach. Dziennikarka, podróżniczka i przede wszystkim mama niezbyt często pokazuje swoje życie prywatne, szczególnie w kontekście córki. Tym bardziej zaskoczyła wszystkich najnowszym postem na Instagramie, w którym zaprezentowała Marysię, która ma już 17 lat. Trudno uwierzyć, że czas tak szybko zleciał!

Zobacz też: Martyna Wojciechowska schudła aż 15 kg! Ale bez względu na wagę wygląda doskonale. Nie wierzycie?

Martyna Wojciechowska pochwaliła się w sieci zdjęciem córki

W poście, który pojawił się na profilu Martyny Wojciechowskiej, znalazło się zdjęcie Marysi. Okazuje się, że dziewczyna skończyła niedawno 17 lat. Aż trudno w to uwierzyć! Panie, by świętować tak ważną uroczystość, wybrały się do Aten - to właśnie tam została wykonana najnowsza fotka nastolatki. Martyna dodała też na swoje instagramowe konto poruszający wpis. Napisała, że bycie mamą tak wspaniałej córki jest największym przywilejem w jej życiu.

HAPPY BIRTHDAY! Dziś ta niezwykła młoda Kobieta kończy 17 lat! Jest wspaniała, a bycie mamą Marysi to największy przywilej w moim życiu. Uwielbiam być mamą, choć nie będę lukrować - nie zawsze było łatwo, szczególnie, że przyszło mi wychowywać dziecko w pojedynkę w trudnych czasach, w jakich obecnie dorastają nastolatki. Mania jest wrażliwa, mądra, uczciwa. Nie mogę Jej odgonić od czytania książek i studiowania historii sztuki (na szczęście nie każdy nastolatek siedzi z nosem w telefonie! A spełnieniem Jej marzeń okazała się podróż do Aten i podziwianie zabytków starożytnej Grecji. Dobrze tu być. Razem. M. - czytamy w poruszającym wpisie Wojciechowskiej.

Fani nie kryli wzruszenia i zachwytu. W komentarzach posypały się setki życzeń urodzinowych dla Marysi oraz słowa uznania dla Martyny, jako matki.

Marysia życzymy Ci samych najpiękniejszych podróży i okrywania wielu niesamowitych historii - czytamy w sieci.

Zobacz też: Martyna Wojciechowska pokazała 90-letniego ojca. Wygląda jak młodzian!

Zobacz naszą galerię: Martyna Wojciechowska chwali się córką. Marysia nieźle wyrosła! Trzeba zobaczyć jej najnowsze zdjęcie

Sonda Lubisz Martynę Wojciechowską? TAK NIE