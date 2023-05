Wojna na pupy na czerwonym dywanie! Kendall Jenner i Emily Ratajkowski zwarły się w boju

Emily Ratajkowski i Kendall Jenner świecą pośladkami na MET Gali! Wojna na pupy dwóch modelek

Ta impreza to święty Graal wszystkich celebrytów. Met Gala organizowana przez Instytut Kostiumów i prestiżowy Vogue co roku przyciąga wszystkie największe gwiazdy. Kto się tam pojawi, ten ani chybi jest obecnie na topie. Met gala jest zawsze okazją do pokazania się światu jako ikona mody. Każda celebrytka całymi miesiącami planuje swoje stylizacje na ten wielki wieczór! Ale są wśród nich takie piękności, które nie muszą niczego planować. Z takimi figurami wystarczy bielizna, prześwitująca firanka i parę pasków materiału, by wyglądać jak milion dolarów i... wojować na widoczne jak na dłoni pośladki. W takim właśnie boju zwarły się podczas Met Gali Kendall Jenner i Emily Ratajkowski!

Kendall i Emily walczą na pupy. Miały bardzo podobne kreacje!

Obie panie wybrały w dodatku bardzo podobne kreacje na imprezę po gali. Podczas gdy na samej imprezie jedynie Kendall świeciła pośladkami, potem wszystko się zmieniło. Do boju ruszyła także Emily! Nasza piękność robiła, co mogła, by pokazać najdroższej modelce świata, iż Polacy nie gęsi. Zarówno Kendall Jenner, czyli najdroższa modelka świata jak i Emily Ratajkowski pokazywały wszystkim swoje kształtne pupy wychynające śmiało spod prześwitujących sukien. Która wyglądała lepiej? Głosuj w naszej specjalnej sondzie!

Sonda Która pupa wygrała walkę na MET GALA? Pupa Kendall Pupa Emily

Kendall Jenner joins Rita Ora, Emily Ratajkowski and Olivia Wilde for Met Gala party https://t.co/f0dLDU0bng May 02, 2023 at 07:46AM— Naijamerit (@NaijameritNG) May 2, 2023

Kendall Jenner joins Rita Ora, Emily Ratajkowski and Olivia Wilde for Met Gala party #BadBunny #dailymail https://t.co/DD8pSqDzzl— WhatsNew2Day (@whatsn2day) May 2, 2023

QUIZ tylko dla mistrzów! Serialowe role, które wchłonęły kariery gwiazd. Zgadniesz, o kogo chodzi? Pytanie 1 z 10 Zaczniemy od czegoś prostego. Jego imię zna cała Polska, nawet Ci, którzy nie obejrzeli ani jednego odcinka. Chodzi oczywiście o... Ryśka z "Klanu" Andrzeja z "M jak miłość" Bruna z "Barw szczęścia" Dalej