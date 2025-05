Sydney Sweeney ścisnęła biust i talię do granic możliwości. Jak ona w tym oddycha?!

Met Gala: "Oscary mody" przyciągnęły wielkie gwiazdy show-biznesu

Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek maja światowa śmietanka towarzyska zjechała do Nowego Jorku, by wziąć udział w jednym z najważniejszych i najbardziej elitarnych imprez show-biznesu. Met Gala, zwana "Oscarami mody", otwiera coroczną wystawę mody Instytutu Kostiumów należącego do nowojorskiego Metropolitan Museum of Art. Swoisty pokaz mody oraz uroczysta kolacja połączona jest z aukcją charytatywną, podczas której zbierane są pieniądze na rzecz instytutu. W ubiegłym roku zebrano około 26 milionów dolarów.

Za samo wejście na galę trzeba słono zapłacić - nawet 75 tysięcy. Jednak nawet miliony na koncie nie zapewnią wejścia na to elitarne wydarzenie. Lista gości jest wybierana osobiście przez Annę Wintour (75 l.) i do samego końca pilnie strzeżona. Gwiazdy są w stanie zrobić naprawdę wiele, by zdobyć to wyróżnienie.

Jedną z osób, która otrzymała zaproszenie od legendarnej redaktor naczelnej magazynu "Vogue" jest Sydney Sweeney (27 l.). Aktorka zyskała sławę dzięki serialom "Euforia" i "Biały lotos". Dzisiaj należy do grona najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia.

Met Gala: Sydney Sweeney zapiera dech w czarnej kreacji

Sweeney od kilku lat zdecydowanie nie może narzekać na brak ofert. Łączy grę w komercyjnych projektach z pracą nad bardziej niezależnymi filmami. W tej chwili aktorka pracuje nad siedmioma projektami. Jednym z nich jest "Scandalous!" - film biograficzny o legendarnej Kim Novak. W poniedziałkowy wieczór Sydney zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie aktorki z filmu "Legenda Lylah Clare". Novak pozuje na nim w zjawiskowej czarnej sukni.

Szybko okazało się, że Sweeney nie wybrała tego zdjęcia przypadkowo. Gdy wkroczyła na czerwony dywan przez Metropolitan Museum of Art, stało się jasne, że swoją kreacją chciała oddać hołd gwieździe złotej ery Hollywood. 27-latka zachwyciła w eleganckiej sukni od Miu Miu. Ciągnąca się do ziemi kreacja w całości była wysadzana drobnymi, czarnymi koralikami. Ściśnięta w talii suknia oraz wycięcie na dekolcie idealnie podkreśliły krągłości aktorki.

