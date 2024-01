Sydney Sweeney nową globalną ambasadorką marki KÉRASTASE

Sydney błyskawicznie zrobiła karierę na ekranie wcielając się w ikoniczne role w dwóch najbardziej kulturowo istotnych serialach o współczesnej tematyce: Biały Lotos i Euforia. Niedościgniony sukces obu seriali zaowocował również jej podwójną nominacją do nagrody Primetime Emmy w tym samym roku, czyniąc ją jedną z najbardziej popularnych i wziętych aktorek na świecie. Powrót na ekrany w komedii romantycznej Tylko nie ty i thrillerze akcji Madame Web w 2024 roku jeszcze mocniej zwiększy popularność Sydney. Trafiająca do każdego Sydney zdobyła serca i wyobraźnię zarówno pokolenia Z jak i milenialsów i jest uosobieniem silnej kobiety Kérastase zdolnej do podejmowania wyzwań w każdej dziedzinie życia.

Początek nowego roku to jednocześnie początek nowego rozdziału dla Kérastase. W naszej rodzinie witamy niesamowicie utalentowaną i wielozadaniową Sydney Sweeney. Ciężko nie zauważyć błyskawicznej rosnącej popularności Sydney, czy to w serialu Euforia, na Tik-Toku czy na okładkach niezliczonych magazynów. Dzisiaj do swojej imponującej listy projektów i osiągnięć dodaje rolę muzy Kérastase.

Sydney emanuje ciepłem i magnetyzmem na ekranie i poza nim, a dla mnie jest naprawdę nieustraszona. Jej odwaga przejawia się w jej fryzurze, urodzie i stylu, rolach, które gra. Nie boi się również być mającą swoje zdanie Syd z mnóstwem talentów i zainteresowań. W kontaktach międzyludzkich jest pełna emocji, skoncentrowana i ma poczucie humoru, co sprawia, że od razu można poczuć się, jakby znało ją się od dawna. To właśnie kobieta Kérastase.

Kobieta, która nie boi się wyzwań i śmiało idzie przez życie. Z pewnością nasza współpraca będzie pełna niespodzianek, piękna i ekscytująca. Niedługo będziecie mogli zobaczyć Sydney w pierwszej kampanii Première prezentującą najnowszą innowację w zakresie pielęgnacji włosów, która będzie niesamowitym przełomem w nauce.

i Autor: Materiały prasowe Sydney Sweeney