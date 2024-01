Najlepsze zabiegi pielęgnacyjne na zimę

Nie musisz już mieć w domu całego arsenału produktów – wystarczy kilka, ściśle dopasowanych do potrzeb Twojej wyjątkowej skóry. Pomyśl o tym, w jakim obszarze potrzebujesz specjalnej troski. I zajmij się nią z czułością i przy pomocy najlepszych kosmetyków.

Jeśli żyjesz szybko i stres praktycznie cię nie opuszcza

WYPRÓBUJ: MEDIDERMA FR-ANTIOX MD ANTI-POLLUTION Protect krem żel z resweratrolem

Dzięki synergii składników aktywnych wzmacnia naturalną odpowiedź antyoksydacyjną skóry oraz pomaga chronić skórę przed oznakami starzenia, poprawiając nawilżenie, elastyczność i świetlistość skóry. Ten koncentrat antyoksydacyjny i przeciwstarzeniowy, wskazany jest do skóry normalnej lub mieszanej.

Jeśli potrzebujesz silnego ujędrnienia i rozświetlenia

WYPRÓBUJ: YOSKINE MEDICAL C. Professional shot - Vitamin C 20% anti-aging intense mask

Skutecznie rozjaśnia, odświeża cerę i dodaje blasku. Składniki aktywne stymulują syntezę kolagenu, sprawiając, że skóra już po jednym zabiegu jest bardziej napięta, nabiera gładkości i sprężystości. Dzięki połączeniu witaminy C o wysokim stężeniu 20% z kapsułkowanym kwasem ferulowym, ma silne działanie antyoksydacyjne, poprawia elastyczność skóry i rozprasowuje zmarszczki.

Jeśli czujesz, że okolica Twoich oczu jest wrażliwa i potrzebuje mocnego nawilżenia

WYPRÓBUJ: SESDERMA HIDRADERM HYAL Krem kontur oczu

To potrójna moc nawilżenia skóry wokół oczu dzięki zawartości 3 rodzajów kwasu hialuronowego (o wysokiej masie cząsteczkowej oraz o niskiej i bardzo niskiej masie cząsteczkowej), retinoidów i ceramidów. Krem wygładza linie mimiczne, minimalizuje oznaki zmęczenia i zmniejsza opuchliznę pod oczami. Składniki aktywne zostały zamknięte w liposomach w celu osiągnięcia lepszej penetracji na różnych poziomach skóry i maksymalnej skuteczności.

Jeśli masz problem z kolorytem a przebarwienia nie chcą zniknąć nawet w sezonie zimowym

WYPRÓBUJ: ZO Skin Health® RETINOL SKIN BRIGHTENER

To preparat na bazie retinolu o klinicznie potwierdzonej skuteczności. Przyspiesza powierzchniową odnowę skóry, dzięki czemu szybko poprawia jej wygląd, wyrównuje koloryt, rozjaśnia i wygładza. Głównym działaniem Retinol Skin Brightener jest hamowanie produkcji pigmentu oraz jego równomierna dystrybucja do komórek skóry. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii, w której retinol zamknięty jest w oleosomach, jego uwalnianie do skóry jest kontrolowane (od 6 do 8 godzin) i mniej drażniące, przy zapewnieniu maksymalnego efektu rozjaśniania. Wielokierunkowe działanie preparatu powoduje również wzmocnienie skóry, dzięki czemu staje się bardziej odporna na powstawanie przebarwień w przyszłości. Produkt wykazuje również właściwości łagodzące zaczerwienienia i kojące, zapewnia ochronę antyoksydacyjną, jest przyjemny w stosowaniu.

Jeśli czujesz, że twoja skóra potrzebuje generalnej odnowy i wzmocnienia

WYPRÓBUJ: Cannabotech FormuLift Skin Lifting Cream,

dostępny na wyłączność w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl.

To wielofunkcyjny produkt, który poprawia napięcie skóry, a także zapewnia głębokie nawilżenie, jednocześnie chroniąc ją przed wolnymi rodnikami i negatywnym wpływem zanieczyszczeń. Zawiera unikalną formułę M²CBD – optymalną mieszankę najwyższej jakości olejku CBD i wyciągów z grzybów funkcjonalnych (shiitake, Snow Fungus, Shaggy Mane), które napinają i nawilżają skórę oraz łagodzą podrażnienia. Został dodatkowo wzbogacony o masło shea i kwas hialuronowy. Odpowiedni dla każdej skóry, szczególnie wrażliwej.

Jeśli potrzebujesz odmłodzenia skóry o 10 lat

WYPRÓBUJ: Nuxe SUPER SERUM [10]

Formuła Super Serum [10] oparta na starannie wyselekcjonowanych składnikach naturalnego pochodzenia wnika w głąb skóry, działając skutecznie w głębokich jej warstwach. Do jego stworzenia wykorzystano najnowocześniejszą zieloną technologię: tysiące mikrokapsułek z olejami roślinnymi zawieszonych zostało zamkniętych w serum na bazie naturalnego kwasu hialuronowego. To niezwykły i uniwersalny koncentrat przeciwstarzeniowy, który po połączeniu ze skórą zapewnia wyjątkowe doznania sensoryczne: lekka konsystencja o delikatnym i świeżym zapachu wtapia się w skórę.

