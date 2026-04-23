To ostatni wpis Łukasza Litewki. Poseł zdążył przed śmiercią zwrócić uwagę na poważny problem

Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki. Ostatni wpis poruszał ważny problem

Nie żyje 36-letni Łukasz Litewka, poseł na Sejm z ramienia Lewicy. Polityk, znany w całym kraju z aktywności społecznej i zaangażowania w pomoc innym, zginął w tragicznym wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej.

Litewka od lat angażował się w liczne akcje charytatywne i działalność społeczną, szczególnie aktywnie działając w mediach społecznościowych. W dniu swojej śmierci, 23 kwietnia, opublikował jeszcze wpis na Facebooku, w którym zwracał uwagę na narastający problem przemocy wśród młodych ludzi.

- Dwóch 15 latków i 18 letnia dziewczyna nagrało film (swoimi telefonami) jak znęcają się nad bezbronnym chłopcem i tworzą internetowy materiał, który dosłownie odziera go z godności - czytamy w poście.

Jak wskazywał poseł, do zdarzenia doszło 12 kwietnia w opuszczonym budynku niezamieszkałej posesji.

- Lincz na młodym człowieku, który przypomina egzekucję. Jest kopany, opluwany, oprawcy (jego rówieśnicy) gaszą na nim papierosy, wciskają mu trawę do przełyku. Wszystko nagrywa telefon, a poniżana ofiara ma świadomość, że zaraz zobaczy to szeroka publiczność - podał Łukasz Litewka.

Sprawcy zostali zatrzymani, a dorosłej uczestniczce zdarzenia grozi do pięciu lat więzienia. To jednak nie jest tu najważniejsze. Jak zwrócił uwagę poseł, to przede wszystkim ogromna tragedia. To obraz kryzysu wśród młodych ludzi – tłumaczył Łukasz Litewka - brak wychowania, skrajnie nieodpowiedzialne zachowania i potrzeba zdobycia rozgłosu za wszelką cenę.

- Ten młody chłopak jest zniszczony psychicznie. Tak dużo mówi się dziś o samobójstwach młodych ludzi, tak często ofiary decydują się by targnąć na własne życie. Na największy dar. To jest upodlenie młodego człowieka, jego postrzegania rzeczywistości i oczekiwań o normalnym, uczciwym i bezpiecznym świecie - czytamy.

Poseł zwrócił uwagę na jego zdaniem zbyt łagodne kary wobec nieletnich, które – jak uważa – nie powstrzymują ich przed poważnymi przestępstwami i sprzyjają poczuciu bezkarności. Podkreślił też, że współczesna przemoc przybiera nowe formy. Do skrzywdzenia drugiej osoby może wystarczyć telefon, np. poprzez nagrywanie czy publikowanie materiałów.

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej. Nie żyje poseł Łukasz Litewka

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 23 kwietnia, około godziny 13 na ulicy Kazimierskiej w Dąbrowie Górniczej – na ruchliwej trasie łączącej miasto z Sosnowcem. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń mediów, Łukasz Litewka jechał rowerem. W pewnym momencie kierowca nadjeżdżającego z przeciwka samochodu osobowego miał nagle zasłabnąć i stracić kontrolę nad pojazdem. Auto zjechało na przeciwny pas i z dużą siłą potrąciło rowerzystę.

Łukasz Litewka był jednym z najmłodszych posłów obecnej kadencji Sejmu. Mandat zdobył po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, startując z list Nowej Lewicy.

