Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. Wpis jego przyjaciół łamie serce

Maria Hędrzak
2026-04-23 17:37

Nagła informacja o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. 36-letni parlamentarzysta i społecznik zginął w dramatycznym wypadku. Za pośrednictwem Facebooka pożegnali go najbliżsi przyjaciele, których wpis porusza do łez.

Galeria zdjęć 16

Nie żyje poseł Łukasz Litewka

O tragicznej śmierci Łukasza Litewki poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Lewicy. "Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód" - przekazali.

W dalszej części wpisu autorzy podziękowali Litewce za jego wrażliwość i pracę. Obiecali też, że będą walczyć o jego dziedzictwo.

"Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy…"

Niedługo później na oficjalnym profilu Łukasza Litewki na Facebooku pojawił się głęboko poruszający wpis, opublikowany przez jego najbliższych. "Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy… Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze" - przekazali, dziękując społecznikowi za wszystko, co zrobił i w imię czego pracował.

"Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie… Kochamy Cię" - dodali.

Galeria zdjęć 16
Drogowskazy
Jak oswoić się z żałobą? Instytut Dobrej Śmierci. DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

