Maja Chwalińska podbiła Roland Garros i serca kibiców. Prezydent już zareagował!

Maja Chwalińska jest po Roland Garros 2026 na ustach całego tenisowego świata.

Droga od kwalifikacji aż po finał turnieju Wielkiego Szlema budzi podziw i na dobre zmienia jej życie.

Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak zapowiedział już, że chciałby przyznać Chwalińskiej tytuł honorowej obywatelki tego miasta.

Prezydent reaguje na sukces Mai Chwalińskiej. Dąbrowa Górnicza dumna z finalistki Roland Garros

Piękny sen Mai Chwalińskiej w Roland Garros 2026 na zawsze przeszedł do historii tenisa. Jako pierwsza kwalifikantka dotarła aż do finału paryskiego Szlema. W nim niestety musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, ale Polka i tak została główną bohaterką turnieju. Wcześniej tylko dwukrotnie grała w głównej drabince Wielkiego Szlema, a jej najlepszym wynikiem była 2. runda Wimbledonu. Nigdy nie weszła do pierwszej setki rankingu WTA, tymczasem od poniedziałku (8 czerwca) zajmuje w nim 21. miejsce. Historia polskiego kopciuszka podbiła serca kibiców na całym świecie, choć szczególnie w rodzinnej Dąbrowie Górniczej.

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Na życiowy sukces tenisistki zareagował już prezydent miasta, Marcin Bazylak. Podczas rozmowy na antenie Radia Katowice przyznał, że Chwalińska zasługuje na tytuł honorowej obywatelki Dąbrowy Górniczej, choć ostateczna decyzja w tej sprawie jest po jej stronie.

- Sądzę, że ta decyzja Rady Miejskiej będzie formalnością, ale trzeba porozmawiać z rodzicami czy samą Mają, czy taki tytuł by była gotowa przyjąć. Jeżeli wyrazi taką gotowość, to jak najbardziej taki wniosek do Rady zostanie przeze mnie złożony i sądzę, że Rada nie będzie tutaj miała wątpliwości - zapowiedział prezydent Bazylak, podkreślając dumę z osiągnięć niespełna 25-latki, która obecnie mieszka i trenuje w Bielsku-Białej, ale grać w tenisa zaczęła w rodzinnym mieście.

Sternik Dąbrowy Górniczej wyraził też nadzieję, że sukces Chwalińskiej w Roland Garros przełoży się na większe zainteresowanie sportem w całym mieście.

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