Maja Chwalińska zarobiła 1,4 miliona euro i zapłaci podwójny podatek? Pomysł ministra pod lupą ekspertów

Maja Chwalińska za finał Roland Garros 2026 zarobi 1,4 miliona euro brutto.

Od tej kwoty polska tenisistka musi zapłacić podatek, który wyniesie kilkaset tysięcy euro.

- Dochód Mai Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji - zapowiedział minister Andrzej Domański, ale eksperci wskazują, że w Polsce również będzie trzeba go rozliczyć.

Niewielkie szanse powodzenia ma też pomysł ministra, aby Polka została zwolniona z podatku we Francji.

Maja Chwalińska i zawiłe podatki po finale Roland Garros. Co z wypłatą polskiej tenisistki?

Przed finałem Roland Garros 2026 Maja Chwalińska jedynie dwa razy grała w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju, dochodząc najdalej do 2. rundy Wimbledonu. Nigdy wcześniej nie przebiła się do najlepszej "100" rankingu WTA, a po życiowym sukcesie jest od dzisiaj 21. tenisistką świata. Jej życie całkowicie się zmieni - w Paryżu zapewniła sobie wypłatę w wysokości 1,4 mln euro, o 300 tysięcy większą niż jej dochody w całej dotychczasowej karierze! Jest to jednak kwota brutto, od której trzeba zapłacić podatek.

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- Pomiędzy Polską a Francją jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. I mówi ona, że dochód sportowców i artystów jest opodatkowany w kraju, w którym został wygenerowany, więc dochód Mai Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w TVN24. Cała sprawa jest jednak bardziej zawiła.

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Eksperci podatkowi szybko zauważyli, że Chwalińską niezależnie od wspomnianej umowy czeka rozliczenie z fiskusem także w Polsce.

- Umowa polsko-francuska nie przewiduje w tym przypadku wyłącznego opodatkowania we Francji - przyznaje na łamach "Business Insider" Anna Turska-Tomczykowska, doradczyni podatkowa, partner zarządzający kancelarią Tomczykowski Tomczykowska. Jak wyjaśnia, Polska jako państwo rezydencji zawodniczki również może uwzględnić ten dochód w swoim systemie podatkowym, stosując metodę zaliczenia podatku zapłaconego we Francji.

Jest to metoda tzw. kredytu podatkowego, wobec której Chwalińska i tak będzie musiała złożyć w ojczyźnie stosowny PIT.

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Ile podatku zapłaci Maja Chwalińska? Pomysł ministra to jedynie wyraz wsparcia

We wspominanej wcześniej rozmowie minister Domański sugerował, że niedługo będzie się widział z ministrem finansów Francji i upomni się o ewentualne zwolnienie z podatku dochodów Polki uzyskanych w Roland Garros, choć od razu dodał, że trudno będzie "coś uzyskać".

Anna Turska-Tomczykowska uważa podobnie i traktuje wypowiedź polskiego ministra jako "gest dyplomatyczny" oraz "wyraz wsparcia dla Chwalińskiej". - Przyznanie indywidualnego zwolnienia jednej zawodniczce byłoby bardzo trudne do pogodzenia z zasadą równości podatników. Takie rozwiązanie mogłoby zostać zakwestionowane zarówno przez innych podatników, jak i przez francuskie sądy administracyjne - tłumaczy dla "Business Insider".

Jaką kwotę od należnej premii zapłaci więc Maja Chwalińska? Skala podatkowa we Francji ma więcej progów niż w Polsce, a powyżej dochodu 181 917 euro wynosi aż 45 procent! Oznacza to, że finalistka Roland Garros 2026 od kwoty 1,4 mln euro zapłaci francuskiemu fiskusowi grube kilkaset tysięcy euro podatku. Dokładna wysokość zależy od konkretnych zasad rozliczenia przewidzianych dla sportowców nierezydentów we Francji.

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