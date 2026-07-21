To będzie PIĘKNA Ekstraklasa! One zadadzą szyku na trybunach

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy startuje z ogromnymi nadziejami, obiecując niezapomniane emocje i wyjątkową jakość rozgrywek.

Od Lecha po powracającą Wisłę – czołowe kluby stawiają na swoich liderów, którzy zdeterminowani są do walki o najwyższe trofea, wspierani przez najbliższych.

Odkryj, którzy piłkarze i ich partnerki staną się gwiazdami tej edycji i zobacz, jak przygotowują się do podbicia ligowych boisk!

Filip Jagiełło z Lechem Poznań przebije się do Ligi Mistrzów?

Najsilniejszy wydaje się Lech Poznań, które celuje w obronę tytułu i awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Kolejorz dysponuje szeroką kadrą. Jest w niej Filip Jagiełło, którego wspiera żona Sandra.

Lech zrobi skok na wielką kasę w Lidze Mistrzów? Niels Frederiksen o mistrzu Polski

Michal Sevcik rozrusza Legię Warszawa?

W Legii Warszawa liczą, że w tym sezonie zespół będzie liczył się w walce o najwyższe cele. Pomóc ma w tym Czech Michal Sevcik. On brylować na boisku, a na trybunach szyku zada jego partnerka Sara, która wystąpił w czeskiej edycji programu Love Island.

Lech Poznań dorzuci Superpuchar Polski do gabloty? "To pokazuje ambicje Kolejorza"

Michal Sacek z Górnikiem Zabrze znów zaskoczy

Górnik Zabrze był rewelacją poprzednich rozgrywek. Cegiełkę do sukcesów dołożył Czech Michal Sacek, który teraz może pokazać się ze śląskim klubem w Europie. Dopinguje go ukochana Nika, która pochodzi ze Słowacji.

Marek Papszun o formie Legii przed startem sezonu. Padły słowa o złotym środku

Władysław Koczerhin będzie motorem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa będzie chciał namieszać w lidze. W ekipie Medalików ważną postacią powinien być Ukrainiec Władysław Koczerhin, który uporał się z problemami zdrowotnymi. W trudnym dla siebie okresie mógł liczyć na żonę Karinę.

Rocznica sukcesu na mundialu w Hiszpanii. Stefan Majewski ujawnia kulisy srebrnego medalu [ROZMOWA SE]

Angel Rodado z Wisłą Kraków celuje wysoko

Po czterech latach Wisła Kraków wróciła na najwyższy szczebel. Lidere „Białej Gwiazdy” jest Angel Rodado. Czy w Ekstraklasie sięgnie po koronę króla strzelców? Hiszpan wraz z żoną Isabel dobrze czują się w Krakowie. Nawet synowi dal na imię Jan.

Bartosz Kapustka o celach Legii. To dlatego przedłużył kontrakt

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QUIZ. Wraca Ekstraklasa. Sprawdź, czy możesz się nazywać jej prawdziwym fanem Pytanie 1 z 10 Na rozgrzewkę: Za jaką kwotę miesięcznie grać w Wiśle Kraków będzie Jakub Błaszczykowski? 500 zł 5000 zł 50 000 zł 500 000 zł Następne pytanie