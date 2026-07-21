To będzie PIĘKNA Ekstraklasa! One zadadzą szyku na trybunach

- Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy startuje z ogromnymi nadziejami, obiecując niezapomniane emocje i wyjątkową jakość rozgrywek.
- Od Lecha po powracającą Wisłę – czołowe kluby stawiają na swoich liderów, którzy zdeterminowani są do walki o najwyższe trofea, wspierani przez najbliższych.
- Odkryj, którzy piłkarze i ich partnerki staną się gwiazdami tej edycji i zobacz, jak przygotowują się do podbicia ligowych boisk!
Filip Jagiełło z Lechem Poznań przebije się do Ligi Mistrzów?
Najsilniejszy wydaje się Lech Poznań, które celuje w obronę tytułu i awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Kolejorz dysponuje szeroką kadrą. Jest w niej Filip Jagiełło, którego wspiera żona Sandra.
Lech zrobi skok na wielką kasę w Lidze Mistrzów? Niels Frederiksen o mistrzu Polski
Michal Sevcik rozrusza Legię Warszawa?
W Legii Warszawa liczą, że w tym sezonie zespół będzie liczył się w walce o najwyższe cele. Pomóc ma w tym Czech Michal Sevcik. On brylować na boisku, a na trybunach szyku zada jego partnerka Sara, która wystąpił w czeskiej edycji programu Love Island.
Lech Poznań dorzuci Superpuchar Polski do gabloty? "To pokazuje ambicje Kolejorza"
Michal Sacek z Górnikiem Zabrze znów zaskoczy
Górnik Zabrze był rewelacją poprzednich rozgrywek. Cegiełkę do sukcesów dołożył Czech Michal Sacek, który teraz może pokazać się ze śląskim klubem w Europie. Dopinguje go ukochana Nika, która pochodzi ze Słowacji.
Marek Papszun o formie Legii przed startem sezonu. Padły słowa o złotym środku
Władysław Koczerhin będzie motorem Rakowa Częstochowa
Raków Częstochowa będzie chciał namieszać w lidze. W ekipie Medalików ważną postacią powinien być Ukrainiec Władysław Koczerhin, który uporał się z problemami zdrowotnymi. W trudnym dla siebie okresie mógł liczyć na żonę Karinę.
Rocznica sukcesu na mundialu w Hiszpanii. Stefan Majewski ujawnia kulisy srebrnego medalu [ROZMOWA SE]
Angel Rodado z Wisłą Kraków celuje wysoko
Po czterech latach Wisła Kraków wróciła na najwyższy szczebel. Lidere „Białej Gwiazdy” jest Angel Rodado. Czy w Ekstraklasie sięgnie po koronę króla strzelców? Hiszpan wraz z żoną Isabel dobrze czują się w Krakowie. Nawet synowi dal na imię Jan.
Bartosz Kapustka o celach Legii. To dlatego przedłużył kontrakt