To będzie PIĘKNA Ekstraklasa! One zadadzą szyku na trybunach

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-07-21 16:27

Jak zawsze nowy sezon rozbudza nowe nadzieje. Kluby inwestują licząc, że ktoś zaskoczy na plus i zostanie gwiazdą Ekstraklasy. Nie mamy wątpliwości, że w tej edycji będzie to wyjątkowo piękna liga.

  • Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy startuje z ogromnymi nadziejami, obiecując niezapomniane emocje i wyjątkową jakość rozgrywek.
  • Od Lecha po powracającą Wisłę – czołowe kluby stawiają na swoich liderów, którzy zdeterminowani są do walki o najwyższe trofea, wspierani przez najbliższych.
  • Odkryj, którzy piłkarze i ich partnerki staną się gwiazdami tej edycji i zobacz, jak przygotowują się do podbicia ligowych boisk!

Filip Jagiełło z Lechem Poznań przebije się do Ligi Mistrzów?

Najsilniejszy wydaje się Lech Poznań, które celuje w obronę tytułu i awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Kolejorz dysponuje szeroką kadrą. Jest w niej Filip Jagiełło, którego wspiera żona Sandra.

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Michal Sevcik rozrusza Legię Warszawa?

W Legii Warszawa liczą, że w tym sezonie zespół będzie liczył się w walce o najwyższe cele. Pomóc ma w tym Czech Michal Sevcik. On brylować na boisku, a na trybunach szyku zada jego partnerka Sara, która wystąpił w czeskiej edycji programu Love Island.

Lech Poznań dorzuci Superpuchar Polski do gabloty? "To pokazuje ambicje Kolejorza"

Michal Sacek z Górnikiem Zabrze znów zaskoczy

Górnik Zabrze był rewelacją poprzednich rozgrywek. Cegiełkę do sukcesów dołożył Czech Michal Sacek, który teraz może pokazać się ze śląskim klubem w Europie. Dopinguje go ukochana Nika, która pochodzi ze Słowacji.

Marek Papszun o formie Legii przed startem sezonu. Padły słowa o złotym środku

Władysław Koczerhin będzie motorem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa będzie chciał namieszać w lidze. W ekipie Medalików ważną postacią powinien być Ukrainiec Władysław Koczerhin, który uporał się z problemami zdrowotnymi. W trudnym dla siebie okresie mógł liczyć na żonę Karinę.

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Angel Rodado z Wisłą Kraków celuje wysoko

Po czterech latach Wisła Kraków wróciła na najwyższy szczebel. Lidere „Białej Gwiazdy” jest Angel Rodado. Czy w Ekstraklasie sięgnie po koronę króla strzelców? Hiszpan wraz z żoną Isabel dobrze czują się w Krakowie. Nawet synowi dal na imię Jan.

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Kolaż zdjęć partnerek piłkarzy Ekstraklasy: Sandry, Sarah i Niki. O pięknych trybunach przeczytasz na SE.
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