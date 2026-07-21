To nie AI! Vinicius Junior przeszedł operację twarzy. Ale się zmienił

Vinicius Junior nie wygląda już jak choćby podczas mundialu.

Brazylijski piłkarz po turnieju przeszedł operację twarzy i kompletnie się zmienił.

Zdjęcia i nagrania z efektami jego zabiegu rozpaliły internet.

Vinicius Junior i operacja twarzy. Gwiazdor Realu Madryt zmienił się nie do poznania

W pierwszych tygodniach mundialu Vinicius Junior był jedną z największych gwiazd turnieju, ale jego Brazylia odpadła w 1/8 finału z Norwegią. Po tej bolesnej porażce gwiazdor Canarinhos i Realu Madryt udał się na europejskie wakacje, które spędził przede wszystkim na włoskim wybrzeżu. Towarzyszyła mu m.in. partnerka Virginia Fonseca, z którą zdążył się zejść po głośnym rozstaniu w końcówce sezonu. Tuż po urlopie kobieta wróciła do Brazylii, aby otworzyć swoją nową siłownię w Goianii, a jej ukochany Vini pierwszy raz pokazał się publicznie z "nową twarzą".

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Zdjęcia z poniedziałku, 20 lipca, błyskawicznie rozpaliły internet. Fani początkowo zastanawiali się, czy to nie wytwór AI, ale potwierdzenie nadeszło z kilku stron. Sama Virginia opublikowała zdjęcie z Viniciusem, którego wcześniej ukrywała przez całe wakacje na jachcie. Można się domyślać, że miało to związek z gojeniem twarzy po operacji.

Wizytą piłkarza i udanym zabiegiem pochwalił się także słynny brazylijski chirurg plastyczny dr Alessandro Alarcao. Dziękował on Viniciusowi za zaufanie i komplementował jego charakter, po czym... wpis zniknął z jego oficjalnego profilu. Co ciekawe, zabiegi u tego samego doktora wykonywała w przeszłości Virginia Fonseca.

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W internecie jednak nic nie ginie i temat szybko stał się globalny. Jak informują brazylijskie media, gwiazdor Realu poddał się zabiegowi modelowania brody, a dokładniej żuchwy. Celem nadania jej wyraźniejszego konturu, co na najnowszych zdjęciach widać już na pierwszy rzut oka. Wygląda na to, że kibice "Królewskich" na nowo muszą przyzwyczaić się do Viniciusa po 8 latach jego występów!

🚨 JUST IN: Vini Jr. underwent a CHIN HARMONIZATION surgery in Brazil yesterday . @tmcesporte pic.twitter.com/jhnUAo9Lty— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 20, 2026

🚨 Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs— Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026