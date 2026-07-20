Głośno o tym, co Lamine Yamal wyprawiał po finale ze swoją dziewczyną! Są zdjęcia!

Lamine Yamal jest zakochany, a jego dziewczyna wspierała go na trybunach w czasie mundialu.

Inés García po ostatnim gwizdku finału MŚ 2026 wbiegła na murawę i świętowała triumf razem ze słynnym chłopakiem.

Zdjęcia pary obiegły świat, zobacz je w naszej galerii.

Lamine Yamal i jego dziewczyna Inés García tworzą parę już od kilku miesięcy. Przez jakiś czas starali się ukrywać ten związek, ale w maju, zaraz po zakończeniu sezonu LaLiga, piłkarz pojawił się na imprezie Barcelony w towarzystwie swojej ukochanej. Młoda influencerka z Sewilli zniewala ślicznym uśmiechem, a znana jest z popularnych treści na TikToku i Instagramie. W czasie mundialu wspierała chłopaka na trybunach ubrana w koszulkę reprezentacji Hiszpanii. Oczywiście z nazwiskiem "Lamine Yamal" i numerem "19" na plecach.

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Po końcowym gwizdku finału MŚ 2026 Lamine Yamal przeżywał wspaniałe chwile. Świętował z trofeum i w towarzystwie swojej dziewczyny, która wbiegła na murawę. Lamine i Inés pozowali razem z Pucharem Świata, wymieniając czułe spojrzenia, uśmiechy i namiętne pocałunki. Ku uciesze fotoreporterów. Zdjęcia zakochanej pary szybko obiegły świat.

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Ines García krótko potem opublikowała wzruszający post na Instagramie: „Lo has conseguido. Enhorabuena, mi amor, eres el campeón del mundo” („Udało ci się. Gratulacje, moja miłości, jesteś mistrzem świata”).

GALERIA: Tak Lamine Yamal świętował ze swoją dziewczyną

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Lamine Yamal i jego dziewczyna Inés García. Tak się poznali

Ines Garcia w trakcie mundialu w mediach społecznościowych opowiedziała fanom, jak poznała Lamine’a Yamala. Oto jej relacja:

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„Pewnie oczekujecie idealnej, szalonej historii miłosnej, że zobaczyłam go w sklepie, tak jak podobno się stało. Tak pisali na Twitterze. Mój zbawca, mój bohater, który zapłacił. No to nie” - zaczęła barwnie opowieść. „Historia jest prosta: 3, 2, 1… Poznaliśmy się przez media społecznościowe! Chciałabym opowiedzieć wam jakąś super zwariowaną historię, że zobaczyłam go na lotnisku albo że się zderzyliśmy, upuściłam papiery, a on pomógł mi je pozbierać. Nie, nie, nie. Poznaliśmy się przez social media i tyle” - wyznała Inés García.

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