Cały świat mówi o tym, co zrobił brat Lamine'a Yamala po finale MŚ. Tylko spójrz

Hiszpania po raz drugi w historii zdobyła mistrzostwo świata.

Jednym z bohaterów tego sukcesu jest Lamine Yamal, ale po finale równie dużo mówi się o jego młodszym bracie.

Szczera radość chłopca skradła serca kibiców z całego świata!

Wszyscy mówią o tym, co zrobił brat Lamine'a Yamala po finale MŚ 2026

Lamine Yamal i Hiszpania świętują drugie mistrzostwo świata w historii. 19-letni gwiazdor FC Barcelona nie był głównym bohaterem finału z Argentyną, tym razem został nim jego klubowy kolega i strzelec zwycięskiego gola Ferran Torres. Yamal już w tym wieku jest jednak postacią skupiającą na sobie uwagę, co tyczy się także jego bliskich. Wygraną w finale MŚ świętował z nimi na murawie, a zdjęcia i nagrania błyskawicznie obiegły świat.

Wielka awantura po finale Hiszpania - Argentyna! Piłkarze skoczyli sobie do gardeł. "Hańba"

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Piłkarzowi w tych wyjątkowych chwilach towarzyszyła m.in. dziewczyna Ines Garcia, ale tym razem to nie ona przykuła największą uwagę. Nieoczekiwanym "bohaterem" mistrzowskiej fety na stadionie został młodszy brat Yamala - Keyne! Chłopiec już w trakcie meczu został pokazany przez kamery i zachwycił reakcją, a prawdziwy popis dał podczas świętowania.

Młody Keyne beztrosko biegał po boisku, na którym chwilę wcześniej jego brat przeszedł do historii. Chłopiec zupełnie nie przejmował się skalą całego wydarzenia i bez oporów zaczepiał pilnujących porządku policjantów, zapraszając ich do wspólnej zabawy. Kilku z nich z uśmiechem zareagowało na jego poczynania. Keyne pokazał też swoje piłkarskie możliwości, kopiąc piłkę z dziećmi Marca Cucurelli. Z tym piłkarzem czuł się z kolei jak z dobrym wujkiem. Frajda, jaką czerpał chłopiec, zarażała wręcz wszystkich dookoła, a fotografowie chętnie śledzili jego ruchy!

Finally trophy with this duo 🥹❣️ pic.twitter.com/R3vkvI6ONQ— Mira ᯓ★ (@AddictedtoFCB8) July 20, 2026