Pamiętacie Ivanę Knoll? Trudno o niej zapomnieć. Zmysłowa chorwacka modelka zyskała światową sławę jako Miss Mundialu, a potem zachwycała na trybunach w czasie kolejnych wielkich piłkarskich imprez. Nie inaczej było w czasie amerykańskich mistrzostw świata. Ivana Knoll nagrała nawet hymn mundialu i śpiewała go w obcisłym wdzianku, które nie zostawiało dużo wyobraźni.

Ivana Knoll nagrała hymn mundialu i śpiewa go, eksponując wielki biust! Jest pewna, że to będzie hit!

Teraz Ivana Knoll znów przypomniała o sobie kibicom, zamieszczając na Instagramie gorące kadry z jacuzzi. Ciemnowłosa piękność pozowała w skąpym jacuzzi, a zachwyceni fani natychmiast pośpieszyli z komplementami. Poniżej seksowne fotki chorwackiej Miss Mundialu.

GALERIA: Duży biust Miss Mundialu aż wylewał się z bikini. Gorące kadry z jacuzzi

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Ivana Knoll to chorwacka modelka, influencerka i osobowość mediów społecznościowych. Urodziła się w Niemczech, ale wychowała w Chorwacji. Zaczynała karierę jako tancerka erotyczna, a w 2016 roku była finalistką konkursu Miss Chorwacji World. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 3 mln osób, a zmysłowa dba o to, żeby cały czas było o niej głośno. Światową sławę zdobyła podczas Mistrzostw Świata w Katarze 2022. Jako zagorzała fanka reprezentacji Chorwacji pojawiała się na trybunach w bardzo odważnych, skąpych stylizacjach w biało-czerwoną kratę. Jej zdjęcia i filmy szybko obiegły cały świat.

Potem Ivana Knoll kontynuowała pracę jako modelka i influencerka, rozgrzewając internet kolejnymi gorącymi zdjęciami, m.in. w czasie Euro 2024. Ostatnio zaczęła karierę DJ-ki pod pseudonimem KnollDoll. Debiutowała dzięki wsparciu m.in. Lukasa Podolskiego, i szybko odniosła sukces.