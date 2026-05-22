Ivana Knoll nagrała hymn mundialu i śpiewa go, eksponując wielki biust! Jest pewna, że to będzie hit!

Michał Chojecki
2026-05-22 10:35

Pamiętacie Ivanę Knoll? Trudno o niej zapomnieć. Zmysłowa chorwacka modelka zyskała światową sławę jako Miss Mundialu, a potem zachwycała na trybunach również w czasie Euro. Seksowna brunetka intensywnie szykuje się na kolejne mistrzostwa świata. Nagrała nawet hymn mundialu 2026! Śpiewa go we wdzianku, które nie zostawia dużo wyobraźni.

Ivana Knoll to chorwacka modelka, influencerka i osobowość mediów społecznościowych. Urodziła się w Niemczech, ale wychowała w Chorwacji. Zaczynała karierę jako tancerka erotyczna, a w 2016 roku była finalistką konkursu Miss Chorwacji World. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 2,9 mln osób, a zmysłowa piękność dba o to, żeby cały czas było o niej głośno. Światową sławę Ivana Knoll zdobyła podczas Mistrzostw Świata w Katarze 2022. Jako zagorzała fanka reprezentacji Chorwacji pojawiała się na trybunach w bardzo odważnych, skąpych stylizacjach w biało-czerwoną kratę. Jej zdjęcia i filmy obiegły cały świat, a media okrzyknęły ją Miss Mundialu.

Po mundialu Ivana Knoll nie spoczęła na laurach. Kontynuowała pracę jako modelka i influencerka, rozgrzewając internet kolejnymi gorącymi zdjęciami, m.in. w czasie Euro 2024. Ostatnio zaczęła karierę DJ-ki pod pseudonimem KnollDoll. Debiutowała dzięki wsparciu m.in. Lukasa Podolskiego, i szybko odniosła sukces.

Mundial zbliża się wielkimi krokami, a Ivana Knoll znów postara się, żeby w trakcie turnieju było o niej głośno. Właśnie nagrała piosenkę „We Are The People”, którą nazwała już hymnem Mistrzostw Świata 2026. Powstało już kilka wersji teledysków. We wszystkich skąpo odziana Chorwatka wykonuje utwór w bardzo odważnych stylizacjach eksponujących jej kobiecie wdzięki. Poniżej fragment jednej z wersji teledysku do piosenki "We Are The People" i galeria zdjęć Ivany Knoll.

GALERIA: Miss Mundialu Ivana Knoll nagrała hymn Mistrzostw Świata 2026

Ivana Knoll
