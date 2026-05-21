Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Absolutnie symboliczny obrazek z nieba i przejmujące zdjęcia z kościoła i cmentarza

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Wielkie sławy i przemówienie ministry kultury

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej odbył się na Cmentarzu Powązki w Warszawie dziewięć dni po jej śmierci. Uroczystości związane z ostatnim pożegnaniem aktorki miały bardzo podniosły charakter, a uczestniczyło w nich wiele słynnych postaci ze świata filmu, muzyki i teatru. Wśród żałobników dostrzegliśmy takie osoby jak: Muniek Staszczyk, Emila Krakowska, Maja Komorowska czy Tomasz Karolak. Podczas pogrzebu Stanisławy Celińskiej specjalne przemówienie wygłosiła ministra kultury Marta Cienkowska.

Należała do grona artystów, którzy na trwałe ukształtowali polską kulturę, nadając jej autentyczność, głębię i niezwykłą moc oddziaływania. Odeszła od nas artystka, której blisko sześćdziesięcioletnia, niezwykle intensywna twórczość poruszała i pozostawała z odbiorcami na długo – poprzez każde wypowiedziane słowo, każdy dźwięk i gest. W pamięci odbiorców zapisała się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą sceniczną, wewnętrzną prawdą i rzadko spotykaną siłą wyrazu

- mówiła w poruszającym wystąpieniu szefowa resortu kultury. Przejmujące zdjęcia z pogrzebu Stanisławy Celińskiej zamieszczone są w naszej galerii, ale warto też zwrócić na symboliczny obrazek z nieba.

Galeria: Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Przejmujące zdjęcia z kościoła i cmentarza

97

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Aktorka pochowana nieopodal legend Legii Warszawa

Mało kto wie, że Stanisława Celińska była kibicką Legii Warszawa. Miłość do "Wojskowych" u aktorki była rodzinna, bo Legii kibicują także jej syn i wnuki. Dlatego niezwykle symboliczne jest to, że Stanisława Celińska spoczęła w grobie na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie nieopodal mogił dwóch legend Legii: Lucjana Brychczego i Kazimierza Deyny, co doskonale widać z nieba znajdującego się nad cmentarzem. Warto dodać, że ten pierwszy spoczywa tuż obok zmarłego niedawno drugiego trenera reprezentacji Polski - Jacka Magiery, który także przez lata związany był ze stołecznym klubem.

Pogrzeb Jacka Magiery. Spoczął obok legendy! Grób utonął cały we kwiatach