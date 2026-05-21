Minister kultury na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Padły poruszające słowa

W Warszawie odbył się 21 maja pogrzeb Stanisławy Celińskiej.

Zmarłą artystkę pożegnały tłumy żałobników.

Piękną laudację o zmarłej wygłosiła m.in. minister kultury.

Słowa Marty Cienkowskiej poruszyły wszystkich wielbicieli zmarłej.

Stanisława Celińska zmarła nieoczekiwanie 12 maja. Informacja o jej odejściu spadła jak grom z jasnego nieba, ponieważ eszcze kilka tygodni temu artystka występowała na scenie i snuła plany na kolejne miesiące. - Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich być około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówił nam jej menadżer Maciej Muraszko. - Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna - zdradził nam informator niedługo po śmierci gwiazdy.

Uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej zostały zaplanowane na czwartek, 21 maja. Równo o godzinie 11:00 rozpoczęła się msza żałobna w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym W Warszawie. Po zakończeniu tej części uroczystości kondukt żałobny udał się w kierunki cmentarza. Po godzinie 13:00 trumna z ciałem Stanisławy Celińskiej została złożona w grobie na terenie Powązek Wojskowych.

Marta Cienkowska na pogrzebie określiła zmarłą „jedną z najważniejszych, najbardziej wszechstronnych i uwielbianych postaci polskiej sceny teatralnej, filmowej, telewizyjnej i muzycznej”. - Należała do grona artystów, którzy na trwałe ukształtowali polską kulturę, nadając jej autentyczność, głębię i niezwykłą moc oddziaływania. Odeszła od nas artystka, której blisko sześćdziesięcioletnia, niezwykle intensywna twórczość poruszała i pozostawała z odbiorcami na długo – poprzez każde wypowiedziane słowo, każdy dźwięk i gest. W pamięci odbiorców zapisała się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą sceniczną, wewnętrzną prawdą i rzadko spotykaną siłą wyrazu - podkreśliła minister kultury.

Szefowa resortu kultury przypomniała, że Celińska „swoją odwagę twórczą przenosiła na deski teatralne i ekrany, tworząc wyraziste role w filmach i spektaklach uznanych reżyserów, takich jak Andrzej Wajda, Zygmunt Hübner, Jerzy Antczak, Stanisław Bareja, Janusz Majewski, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Warlikowski”. Dodała, że jej kreacje dramatyczne były „pokazem wnikliwej interpretacji oraz mistrzowskiego warsztatu”. - Obdarzyła nas także wyjątkowym dorobkiem muzycznym, niosącym obfitość wzruszeń i emocjonalnych przeżyć - stwierdziła.

