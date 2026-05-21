Ukrywane nagranie Marty Nawrockiej? Pierwsza dama pokazała się w zupełnie innej odsłonie

W sieci krąży nagranie Marty Nawrockiej, Pierwszej Damy, z jej wymagającej wyprawy na Giewont, opublikowane przez fotografkę Kancelarii Prezydenta.

Film ukazuje trudne podejścia i wspinaczkę przy łańcuchach, prezentując nieoficjalny, zaskakująco spontaniczny wizerunek Małżonki Prezydenta RP.

Marta Nawrocka na stromym szlaku. Nagranie robi wrażenie

Nagranie opublikowane przez Alicję Stefaniuk wygląda jak prywatne kulisy wyprawy sprzed miesięcy. Sama autorka zasugerowała, że materiał pochodzi jeszcze sprzed objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego.

„Rok temu wchodziłam z naszą Pierwszą Damą (wówczas przyszłą Pierwszą Damą) na Giewont” – napisała pod filmem.

Na kadrach widać Martę Nawrocką w sportowym stroju podczas wejścia na Giewont. Kamera pokazuje zarówno spokojniejsze fragmenty trasy, jak i bardziej wymagające momenty przy skałach i łańcuchach. Nie zabrakło też symbolicznych ujęć z polską flagą na tle tatrzańskich szczytów.

Internauci zwrócili uwagę na jedno

Pod nagraniem szybko pojawiły się komentarze dotyczące formy pierwszej damy. Sama Stefaniuk dorzuciła krótki komentarz:

„Jedno jest pewne, przy tak aktywnej Małżonce Prezydenta RP kondycja robi się sama”.

A rok temu wchodziłam z naszą Pierwszą Damą (wówczas przyszłą Pierwszą Damą) na Giewont 😎 Jedno jest pewne, przy tak aktywnej Małżonce Prezydenta RP kondycja robi się sama 🔥 pic.twitter.com/DG0w3GXPmQ— Alicja Stefaniuk (@stefaniuk_ala) May 21, 2026

Film wyróżnia się też czymś jeszcze, nie przypomina oficjalnej produkcji politycznej. Kadry są momentami spontaniczne, surowe i bardzo „instagramowe”. Widać zmęczenie, trudne podejścia i górskie warunki, a nie wyłącznie dopracowany wizerunek.

Biało-czerwona flaga i kozica w tle

W nagraniu pojawiają się również ujęcia ze szczytu Giewontu, gdzie Marta Nawrocka pozuje z biało-czerwoną flagą. W jednym z fragmentów kamera uchwyciła nawet kozicę ukrytą wśród skał. To właśnie te kadry najmocniej przyciągnęły uwagę internautów.

Całość pokazuje bardziej prywatną stronę pierwszej damy, aktywną, sportową i związaną z patriotyczną symboliką. Materiał szybko zaczął być komentowany jako jedno z najbardziej naturalnych nagrań z otoczenia Karola Nawrockiego.

