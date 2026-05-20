Media ujawniły wydatki biura poselskiego Ziobry. Co kupiono i ile to kosztowało? Widać przygotowania

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-05-20 10:10

Rozliczenia finansowe biura poselskiego Zbigniewa Ziobry w Rzeszowie ujawniły znaczące wydatki, w tym zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego. Informacje zdają się zbiegać się z jego pobytem w Stanach Zjednoczonych. Co kupił były minister i ile to kosztowało?

Zbigniew Ziobro

i

Autor: Hojny Artur / Super Express
  • Zbigniew Ziobro wydał blisko 375 tys. zł z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, w tym około 20 tys. zł na nietypowy sprzęt elektroniczny (np. kamera, mikrofon, gimbal, iPhone'y, translatory), mimo że był nieobecny w Sejmie z powodu choroby i nie zatrudniał żadnego pracownika w tym biurze.
  • Zakupiony sprzęt elektroniczny jest łączony z doniesieniami, że Zbigniew Ziobro ma pełnić funkcję korespondenta i komentatora politycznego Telewizji Republika w USA.
  • Były minister sprawiedliwości mierzy się z poważnymi zarzutami prokuratorskimi (26 zarzutów, w tym dotyczące Funduszu Sprawiedliwości) i miał uchylony immunitet, a jego wyjazd do USA oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej (rzekomo dzięki interwencji amerykańskiego urzędnika) jest przedmiotem zainteresowania polskiej prokuratury.

Zbigniew Ziobrowydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu przeznaczonego na prowadzenie biura poselskiego w Rzeszowie. Analiza tych rozliczeń, przeprowadzona przez "Fakt", wskazuje na szereg nietypowych zakupów. W 2025 roku miesięczny ryczałt na biuro wynosił 23 310 zł, a do rozliczenia pozostała również nierozliczona kwota 97 tys. zł z lat 2023-2024. Największą pozycją w wydatkach były wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, sięgające łącznie 186,3 tys. zł. Znaczące kwoty pochłonęły również przejazdy – na podróże samochodem rozliczono 45,5 tys. zł, a na taksówki 3,4 tys. zł. Fakt ten jest istotny, biorąc pod uwagę, że Zbigniew Ziobro był nieobecny w Sejmie przez większość 2025 roku z powodu choroby, a od listopada przebywał na Węgrzech.

Koszty utrzymania biura poselskiego w Rzeszowie również stanowią istotny element rozliczeń. Roczny koszt samego najmu lokalu wyniósł prawie 46 tysięcy złotych dla podatników. Co ciekawe, dane ze strony Sejmu wskazują, że Zbigniew Ziobro nie zatrudniał w tym biurze żadnego pracownika, asystenta ani współpracownika społecznego, co rodzi pytania o faktyczne funkcjonowanie placówki.

Co kupiono?

Wśród zakupów, które wzbudziły szczególne zainteresowanie, znalazł się sprzęt kojarzony z pracą reporterską. Na liście figurują m.in.: kamera DJI Osmo Pocket 3 za 2 599 zł, mikrofon bezprzewodowy za 779 zł oraz gimbal w cenie 699 zł. Dodatkowo, były minister nabył nawigację GPS za 619 zł, dwa translatory AI (W4Pro za 1 958 zł i Vasco za 1 650 zł), dwa telefony iPhone (jeden model 17 Pro za 6 499 zł oraz drugi za 3 199 zł), plecak Gomatic Travel za 1 329 zł, a także urządzenie wielofunkcyjne (skaner i drukarka) za 999 zł. Łączny koszt samego sprzętu elektronicznego i akcesoriów wyniósł około 20 tysięcy złotych.

Żurek mocno o Ziobrze w USA. Padły słowa o „parasolu ochronnym”

Zakupiony sprzęt zbiega się w czasie z wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Telewizja Republika ogłosiła bowiem, że polityk ma pełnić funkcję jej korespondenta oraz komentatora politycznego w USA, co potencjalnie wyjaśniałoby potrzebę posiadania profesjonalnego sprzętu do nagrywania i komunikacji.

Kwestie prawne

Wydatki te są analizowane w okresie, gdy Zbigniew Ziobro mierzy się z poważnymi zarzutami prawnymi. Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. W listopadzie posłowie uchylili mu immunitet. Zgodnie z ustaleniami agencji Reutera, wyjazd do Stanów Zjednoczonych miał zostać ułatwiony dzięki interwencji zastępcy sekretarza stanu USA, Christophera Landaua, który rzekomo zlecił wydanie wizy dziennikarskiej. W związku z tym, polska prokuratura zapowiedziała złożenie wniosku do ambasady USA o udzielenie informacji dotyczących wizy Zbigniewa Ziobry. Wiceszef MSZ, Marcin Bosacki, potwierdził, że strona amerykańska przygotowuje odpowiedź na otrzymaną notę dyplomatyczną.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

Tak zmieniał się Zbigniew Ziobro
Galeria zdjęć 21
Sonda
Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać sprowadzony z USA do Polski?
Trump NISZCZY Amerykę, a Polska "nie ma pozycji, by fikać"| DR KATARZYNA KASIA, ROCH KOWALSKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZBIGNIEW ZIOBRO