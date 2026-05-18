Czy Marta Nawrocka odpowiednio ubrała się do Watykanu? Ekspert nie ma wątpliwości

Marta Nawrocka przy grobie Jana Pawła II. Tak wyglądała w Watykanie

Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka przybyli 18 maja 2026 roku do Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Powodem wizyty była przypadająca tego dnia 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Para prezydencka złożyła kwiaty przy grobie papieża Polaka i uczestniczyła w modlitwie w intencji ojczyzny, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

W czasie uroczystości uwagę przyciągnęła także Marta Nawrocka. Pierwsza dama postawiła na jasny, elegancki garnitur, białą koszulę i subtelne dodatki. Całość była stonowana, ale bardzo wyrazista. Nie było tu przesady ani nadmiaru ozdób. Była za to klasyka, którą trudno przeoczyć, zwłaszcza w miejscu tak symbolicznym jak Watykan.

Czy jasny garnitur pasował do Watykanu? Ekspert komentuje dla „Super Expressu”

Stylizację Marty Nawrockiej dla „Super Expressu” ocenia Daniel Jacob Dali, projektant mody i stylista. Ekspert nie ma wątpliwości, że wybór żony prezydenta był przemyślany i bardzo udany.

„Marta Nawrocka w Watykanie zachwyciła stylizacją, która od razu przywołała skojarzenia z ponadczasową elegancją księżnej Diany. Zamiast klasycznej sukni postawiła na perfekcyjnie skrojony jasny garnitur, białą koszulę i subtelną apaszkę, pokazując, że kobiecość i siła mogą iść w parze” — mówi Daniel Jacob Dali w rozmowie z „Super Expressem”.

Porównanie do księżnej Diany nie jest przypadkowe. Diana wielokrotnie udowadniała, że elegancja nie musi oznaczać wyłącznie sukien, kapeluszy i klasycznych kobiecych fasonów. Świetnie skrojony garnitur potrafi być równie uroczysty, a przy tym daje zupełnie inny efekt: bardziej nowoczesny, spokojny i pewny siebie.

W przypadku Marty Nawrockiej jasny garnitur zadziałał właśnie w taki sposób. Stylizacja była oficjalna, ale nie ciężka. Miała w sobie powagę odpowiednią do miejsca, a jednocześnie świeżość, która sprawiła, że od razu zwróciła uwagę.

„To był manifest stylu, elegancji i nowoczesnej kobiecości”

Daniel Jacob Dali zwraca uwagę, że w tej stylizacji znaczenie miały detale. Nie tylko sam kolor, ale też krój marynarki, proporcje całego zestawu i fryzura, która dopełniła wizerunek pierwszej damy.

„Dopasowana marynarka podkreśliła jej sylwetkę, a starannie upięte włosy dodały całemu wizerunkowi królewskiej klasy. To nie był tylko strój, to był manifest stylu, elegancji i nowoczesnej kobiecości” — ocenia stylista.

Wizyta w Watykanie wymaga szczególnego wyczucia. Strój nie powinien odwracać uwagi od charakteru uroczystości, ale jednocześnie musi być odpowiednio formalny. Marta Nawrocka wybrała rozwiązanie, które łączyło obie te rzeczy. Jasny garnitur był elegancki, ale nie krzykliwy. Biała koszula dodała całości klasycznego tonu, a upięte włosy podkreśliły ceremonialny charakter wizyty.

To właśnie dlatego stylizacja mogła przyciągać wzrok, nie przekraczając granicy dobrego smaku. Była zauważalna, ale nie dominowała nad wydarzeniem.

Marta Nawrocka pokazała, że klasyka nadal działa

W modzie oficjalnej łatwo przesadzić. Zbyt ozdobna stylizacja może wyglądać teatralnie, a zbyt prosta, zbyt codziennie. Tutaj udało się zachować równowagę. Marta Nawrocka nie potrzebowała mocnych kolorów ani efektownych dodatków, aby jej strój został zauważony.

„Marta Nawrocka po raz kolejny udowodniła, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody” — dodaje Daniel Jacob Dali.

Stylizacja pierwszej damy była oparta na prostych elementach, ale właśnie dlatego wybrzmiała tak mocno. Jasny garnitur, biała koszula, subtelna apaszka i starannie upięte włosy stworzyły wizerunek elegancki, kobiecy i nowoczesny. W takiej odsłonie Marta Nawrocka pokazała, że oficjalny strój nie musi być przewidywalny, żeby był stosowny.

W Watykanie liczy się nie tylko moda

Trzeba jednak pamiętać, że wizyta miała przede wszystkim wymiar symboliczny i religijny. Para prezydencka modliła się przy grobie św. Jana Pawła II, a zgromadzeni odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę”. Wcześniej przy grobie papieża Polaka odprawiona została msza święta w języku polskim, której przewodniczył bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé-Abong’ Mbang w Kamerunie. Homilię wygłosił ks. Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik Jana Pawła II i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.

Moda w takim miejscu schodzi na drugi plan, ale całkowicie nie znika. Strój osób publicznych zawsze staje się częścią przekazu. W przypadku Marty Nawrockiej był to przekaz bardzo czytelny: elegancja bez przesady, powaga bez sztywności i kobiecość bez rezygnowania z siły.

Kim jest Daniel Jacob Dali?

Daniel Jacob Dali to projektant mody i stylista. Na swojej oficjalnej stronie opisuje swoją działalność związaną z projektowaniem ubrań i dodatków oraz doradztwem stylistycznym. W mediach bywa przedstawiany jako polski projektant związany z Ibizą, którego projekty miały nosić zagraniczne gwiazdy, m.in. Paris Hilton i Naomi Campbell.

i Autor: Daniel Jacob Dali/ Materiały prasowe

