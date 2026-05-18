Marta Nawrocka zadała szyku w fikuśnej marynarce! Tak się wystroiła na wizytę we Włoszech

Prezydent Karol Nawrocki odbył serię spotkań z najwyższymi władzami Włoch. W podróży towarzyszyła mu żona, Marta Nawrocka.

W rozmowach z włoską premier Giorgią Meloni podkreślono zbieżność poglądów w kluczowych kwestiach unijnych, w tym dotyczących przyszłości UE i sprzeciwu wobec dominacji niektórych państw.

Istotnym elementem wizyty były uroczystości rocznicowe na Monte Cassino, w których uczestniczyli świadkowie historii, a ich celem było przekazanie lekcji historii młodemu pokoleniu.

Podczas swojej podróży Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Prezydentem Republiki Włoskiej Sergio Mattarellą. Było to drugie spotkanie obu głów państw od początku kadencji Prezydenta Nawrockiego, co podkreśla intensywność relacji polsko-włoskich. Kolejnym punktem programu było spotkanie w Pallazzo Chigi z Premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmowy z szefową włoskiego rządu stanowiły już trzecie takie spotkanie w bieżącej kadencji Prezydenta RP, poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami na początku jego urzędowania oraz podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Wizyta pary prezydenckiej we Włoszech

Szczegółowe informacje dotyczące agendy spotkań politycznych, zarówno z Prezydentem Sergio Mattarellą, jak i Premier Giorgią Meloni, przedstawił minister Marcin Przydacz, stojący na czele Biura Polityki Międzynarodowej. Minister wskazał, że dyskusje obejmowały szeroki zakres zagadnień, w tym kwestie bezpieczeństwa, współpracę polsko-włoską oraz jej kontekst w ramach Unii Europejskiej. Przypomniał również o zbieżności poglądów z włoską premier w kluczowych kwestiach unijnych:

- Giorgia Meloni jako aktywna uczestniczka dyskusji na forum unijnym często ma zbieżne poglądy, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, jej rozwój i przeciwstawianie się pewnej dominacji niektórych największych państw zachodnioeuropejskich - mówił. - Jest więc o czym rozmawiać w kontekście wyzwań w ramach funkcjonowania w Unii Europejskiej - dodał.

Istotnym elementem wizyty Prezydenta RP były obchody rocznicowe na historycznym wzgórzu Monte Cassino. Marcin Przydacz przekazał, że program uroczystości przewidywał spotkanie Prezydenta w opactwie z benedyktynami, a także wspólny trekking z harcerzami i przedstawicielami Polonii.

Zwieńczeniem obchodów była uroczysta msza święta oraz apel poległych na cmentarzu wojennym. Prezydentowi towarzyszyli świadkowie historii: uczestnicy bitwy pod Monte Cassino, bohaterowie Armii Krajowej z Powstania Warszawskiego i operacji „Ostra Brama”, a także zasłużeni działacze opozycji antykomunistycznej.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka pojawiła się na spotkaniu z premier Włoch w eleganckim, a jednocześnie oryginalnym stroju. Pierwsza dama postawiła na czarne spodnie z wąskimi nogawkami, dzięki czemu nic nie odwracało uwagi od jej fikuśnej marynarki w białym kolorze. Żakiet miał nietypowy krój - zamiast klasycznych, prostych klap, miał odcięcie w talii i falbanki, które nadały sylwetce kształtu klepsydry i podkreśliły smukłe nogi. Do tego dobrano czarna szpilki, włosy uczesano w kok. Warto zwrócić uwagę, że paznokcie Marty Nawrockiej były pomalowane na biało, a każdy drobny szczegół idealnie pasował do całości ubioru.

