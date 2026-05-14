Janachowska ubierała Martę Nawrocką. Ujawniła, co działo się za kulisami: „Jest presja”

Izabela Janachowska zdradza kulisy stylizowania Marty Nawrockiej, Pierwszej Damy, mówiąc o ogromnej presji i odpowiedzialności związanej z ubieraniem reprezentantki kraju.

Projektantka ujawniła, że każdy detal stroju musi być perfekcyjny, a moda staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego.

Janachowska o ubieraniu Marty Nawrockiej. „Musisz się bardzo skoncentrować”

Izabela Janachowska opowiedziała w rozmowie z Pudelkiem o kulisach pracy przy stylizacjach Marty Nawrockiej. Pierwsza dama miała pojawiać się publicznie w kreacjach i dodatkach związanych z Janachowską, m.in. podczas wyjazdu do Nowego Jorku. Teraz projektantka zdradziła, że taka współpraca wygląda zupełnie inaczej niż zwykłe przygotowanie eleganckiej stylizacji.

W programie „Stare zdjęcia gwiazd” Janachowska podkreśliła, że przy osobie pełniącej tak reprezentacyjną funkcję każdy detal nabiera większego znaczenia. Sukienka musi nie tylko dobrze wyglądać, ale też pasować do okazji, miejsca i charakteru wystąpienia.

— Jest to sytuacja, w której musisz się bardzo skoncentrować, wszystko dopiąć na ostatni guzik, wszystkie poprawki muszą być pięknie zrobione, żeby to idealnie pierwszej damie leżało — mówiła Janachowska. Po chwili dodała, że w takim przypadku nie chodzi wyłącznie o modę. — To nie jest tylko tak, że ubierasz kobietę, ale ubierasz osobę, która reprezentuje cały ten kraj, więc ta presja faktycznie jest — podkreśliła.

Janachowska nie ukrywa: presja miesza się z dumą

Wypowiedź Janachowskiej pokazuje, że stylizacja pierwszej damy nie jest zwykłym modowym wyborem. Przy takich wystąpieniach liczy się nie tylko efekt na zdjęciach, ale też stosowność, elegancja i świadomość, że całość będzie szeroko komentowana. Każda poprawka, długość kreacji czy dobór dodatków mogą mieć znaczenie. Przyznała jednak, że obok napięcia pojawia się także satysfakcja. Jak mówiła, im większa odpowiedzialność, tym większe poczucie wyróżnienia, że to właśnie jej projekt został wybrany.

— Jednocześnie wprost proporcjonalnie, jak rośnie ta presja, rośnie też duma, że ta osoba przyszła do ciebie, że chce, żebyś ty ją ubrała, wystylizowała i dała swój pomysł na to — powiedziała.

