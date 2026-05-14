"Rzeźnik" kazał karmić dzieci cukierkami z rycyną. Rekrutował wyznawców Hitlera

Joanna Drzycimska
PAP
2026-05-14 11:28

Zapadł właśnie wyrok w sprawie 22-letniego Gruzina, nazywanego "Dowódcą rzeźnikiem", który między innymi uczył, jak robić bomby, nawoływał do organizowania strzelanin w szkołach, wychwalał Hitlera, satanizm, a dzieci kazał karmić cukierkami z rycyną.

15 lat więzienia dla „Butchera” za kierowanie międzynarodową grupą neonazistowską

Autor: Shutterstock, Departament of Justice/ Materiały prasowe
  • W Nowym Jorku zapadł wyrok na lidera neonazistowskiej sekty "Commander Butcher", Michaila Chkhikvishvili, skazanego na 15 lat więzienia za nawoływanie do przemocy.
  • Jego organizacja rozpowszechniała instrukcje tworzenia bomb i trucizn, aktywnie inspirując ataki, w tym strzelaninę w szkole w Nashville.
Amerykańskie media donoszą o wyroku dla prawdziwego potwora, lidera neonazistowskiej sekty Michaila Chkhikvishvili, nazywanego "Commander Butcher" ["dowódca rzeźnik" - z ang.]. 22-letni obywatel Gruzji został skazany w środę, 13 maja, w Nowym Jorku na 15 lat więzienia za nawoływanie do przemocy oraz inspirowanie ataków, w tym głośnej strzelaniny w szkole w Nashville.

"Rzeźnik" skazany. Rozpowszechniał instrukcje tworzenia bomb, zachęcał do strzelanin w szkołach

Chkhikvishvili kierował międzynarodową neonazistowską organizacją Maniac Murder Cult (MKY), wykorzystującą między innymi komunikator Telegram i inne szyfrowane platformy do rekrutowania zwolenników i podżegania do rasistowskiej przemocy. "Miał rozpowszechniać instrukcje produkcji bomb i trucizn oraz manifest The Hater’s Handbook, wychwalający Adolfa Hitlera, Timothy’ego McVeigha i satanizm, a także zachęcający do strzelanin szkolnych oraz ataków na członków mniejszości" - czytamy. "Oskarżony nie jest skazywany za swoje wypaczone poglądy. Jest skazywany za nawoływanie do działania" - powiedziała sędzia Carol Bagley Amon, gdy ogłaszała wyrok. 

"Instruował ludzi, jak zabijać"

Prokuratura podkreślała, że w przypadku Gruzina nie można było mówić tylko o internetowym ekstremizmie. "To nie jest sprawa dotycząca abstrakcyjnej retoryki czy internetowego trollingu. Chodzi o systematyczne, celowe nakłanianie do realnej przemocy. Oskarżony nie tylko wychwalał przemoc. On instruował ludzi, jak ją stosować" – powiedział prokurator Andrew Reich.

Śledczy ustalili w toku sprawy, że Chkhikvishvili namawiał tajnego agenta FBI do rozdawania żydowskim dzieciom na Brooklynie cukierków zatrutych rycyną. Gruzina powiązano też z zeszłoroczną strzelaniną w liceum w Nashville, gdzie uczeń zastrzelił kolegę z klasy, po czym odebrał sobie życie. "Według organów ścigania sprawca odnosił się w swoich internetowych wpisach do MKY i samego Chkhikvishvilego".

Premier Australii Anthony Albanese zaproponował w poniedziałek zaostrzenie przepisów dotyczących broni palnej po strzelaninie, która miała miejsce w niedzielę na popularnej plaży Bondi w Sydney. Zginęło w niej co najmniej 15 osób.
