Afryka pęka i podzieli się na dwa kontynenty. Zaskakujące odkrycie

Oksfordzcy badacze analizują rozpad Afryki. Przełomowe wyniki z Zambii

Specjaliści z Uniwersytetu Oksfordzkiego przedstawili ciekawe wnioski na temat zjawisk zachodzących pod powierzchnią Zambii. Właśnie tam formuje się gigantyczna szczelina w skorupie naszej planety, nazywana ryftem kontynentalnym, która ostatecznie doprowadzi do rozerwania Afryki na dwa odrębne lądy. Szczegóły tego zjawiska opisano na łamach czasopisma naukowego „Frontiers in Earth Science”. Eksperci skupili się na badaniu oparów ulatniających się z gorących źródeł w obrębie zambijskiego ryftu Kafue. Kluczowy okazał się konkretny stosunek izotopów helu. Parametry te sugerują, że szczeliny sięgają kilkadziesiąt kilometrów w głąb gleby, docierając aż do płaszcza Ziemi, co potwierdził profesor Mike Daly z University of Oxford.

„Gorące źródła wzdłuż ryftu Kafue mają sygnatury izotopowe helu wskazujące, że są bezpośrednio połączone z płaszczem Ziemi”

Zaskakujące składniki w gorących źródłach. Potężny system ciągnący się do Namibii

Taka aktywność geologiczna w bardzo dalekiej perspektywie doprowadzi do podziału kontynentu i wytyczenia nowych granic płyt tektonicznych. Obszar Kafue nie jest odosobniony, bo stanowi tylko fragment potężnego systemu rozciągającego się na długości blisko 2,5 tysiąca kilometrów, biegnącego od Tanzanii aż po Namibię. Zespół pobrał próbki z pęcherzyków gazu wypływających z nagrzanych wód podziemnych i poddał je analizom w warunkach laboratoryjnych. Zestawienie tych parametrów z danymi pochodzącymi z Ryftu Wschodnioafrykańskiego przyniosło jednoznaczne odpowiedzi. Mieszanka gazowa z Zambii niemal idealnie pokrywa się ze składem z najbardziej aktywnych afrykańskich stref pęknięć, a decydującym dowodem okazała się obecność wspomnianego helu wydobywającego się z ziemskiego płaszcza.

Zmiany w skorupie ziemskiej szansą na energię geotermalną. Ale to potrwa miliony lat

Naukowcy uspokajają, że obserwujemy tylko wczesną fazę formowania się kontynentalnej szczeliny i Afryka z pewnością nie rozłamie się z dnia na dzień. Zajmie to miliony lat, ale już teraz ma spory potencjał dla gospodarki. Geolodzy podkreślają, że aktywne sejsmicznie tereny stanowią doskonałe miejsce do pozyskiwania energii geotermalnej. Jak zaznacza profesor Daly, obecne ustalenia to dopiero wstęp do szeroko zakrojonych projektów badawczych.