Wielki atak Rosji na Kijów! Rośnie liczba rannych

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-05-14 9:55

Tragiczne doniesienia ze stolicy Ukrainy. Minionej nocy Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak . W Kijowie alarm przeciwlotniczy trwał ponad sześć godzin. W dzielnicy Darnica po uderzeniu rakiety zawaliła się część bloku mieszkalnego. Ratownicy wydobyli spod gruzów dziesiątki osób, ale poszukiwania nadal trwają. W całym mieście słychać było wybuchy. Na razie oficjalnie potwierdzono śmierć 1 osoby, rannych jest co najmniej 31.

Zmasowany rosyjski atak na Kijów; zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych
Zmasowany rosyjski atak na Kijów; zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych Zmasowany rosyjski atak na Kijów; zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych Zmasowany rosyjski atak na Kijów; zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych Zmasowany rosyjski atak na Kijów; zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych
Galeria zdjęć 10

Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Jedna ofiara i 31 rannych. Tragiczny bilans rośnie

Rosja przeprowadziła w nocy kolejny duży atak powietrzny na Ukrainę. O najtrudniejszej sytuacji można mówić w Kijowie, gdzie alarm przeciwlotniczy trwał ponad sześć godzin. W dzielnicy Darnica doszło do zawalenia części bloku mieszkalnego trafionego rakietą. Według władz zniszczonych zostało 18 mieszkań. Ratownicy przez całą noc przeszukiwali gruzy w poszukiwaniu ludzi. Początkowo informowano o uratowaniu dziesięciu mieszkańców, później mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że spod gruzów bloku wydobyto już 27 osób. Służby podkreślają jednak, że pod zawaloną częścią budynku mogą nadal znajdować się ludzie. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy poinformowała, że rannych zostało co najmniej 31 osób, w tym dziecko. Jedna osoba zginęła. Niektóre nieoficjalne dane mówią o nawet dwunastu ofiarach, ale nie są to potwierdzone informacje. 

Nie tylko Kijów. Były też ostrzałay obwodów wołyńskiego, lwowskiego i zakarpackiego blisko granicy z Polską

Akcje ratunkowe prowadzono także w innych dzielnicach miasta, między innymi w Obolońskiej i Hołosijiwskiej. W wielu miejscach wybuchły pożary po upadku szczątków zestrzelonych dronów. Mieszkańcy Kijowa przez wiele godzin słyszeli pracę obrony przeciwlotniczej. Na niebie było widać czerwone smugi pocisków, a w różnych częściach miasta dochodziło do eksplozji. Ukraińskie kanały monitorujące sytuację informowały o atakach rakietami balistycznymi oraz rakietami manewrującymi wystrzeliwanymi przez rosyjskie samoloty. Według władz Rosja rozpoczęła nową falę ataków już w środę rano. Nad Ukrainę miało zostać wysłanych około 800 dronów. Był to jeden z największych rosyjskich ataków od początku pełnowymiarowej wojny rozpoczętej w 2022 roku. Rosyjskie ataki objęły także inne regiony Ukrainy. Władze informowały o ostrzałach m.in. obwodów wołyńskiego, lwowskiego i zakarpackiego, które znajdują się blisko granicy z Polską. To już trzeci dzień z rzędu, gdy Ukraina informuje o ofiarach rosyjskich nalotów. Zwiększenie liczby ataków nastąpiło po zakończeniu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego wcześniej przez Moskwę.

Sonda
W którym roku zakończy się wojna na Ukrainie?
QUIZ. Największe wojny i bitwy w historii. Spróbuj zdobyć chociaż 6 punktów
Pytanie 1 z 10
Wojna stuletnia z XIV i XV wieku to przede wszystkim konflikt między...
PUTIN JAKBY CHCIAŁ TO DAWNO POKONAŁBY UKRAINĘ?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KIJÓW
WOJNA NA UKRAINIE