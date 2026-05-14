Trump w Chinach! Zobacz spotkanie. "Wielki przywódca, fantastyczna przyszłość"

Ruszył szczyt USA–Chiny w Pekinie. Xi do Trumpa: świat jest na „nowym rozdrożu”.

W Pekinie odbyło się w czwartek spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. Trump został uroczyście powitany przed Wielką Halą Ludową przez Xi Jinpinga. W ceremonii uczestniczyła kompania reprezentacyjna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i orkiestra wojskowa. Obaj przywódcy wymienili kilka słów i udali się na rozmowy. Komentatorzy podkreślają, że o ile podczas poprzedniej wizyty prezydenta USA w Pekinie dało się wyczuć rezerwę ze strony Xi, teraz było więcej interakcji i spontaniczności.

"Gdy walczymy, obie strony tracą. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami"

Podczas otwarcia spotkania Xi podkreślał znaczenie relacji między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Jak mówił, sytuacja na świecie jest dziś bardzo napięta i dlatego oba mocarstwa powinny szukać porozumienia. – Świat znalazł się na nowym rozdrożu. Stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Gdy współpracujemy, obie strony zyskują. Gdy walczymy, obie strony tracą. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami – powiedział Xi Jinping. Słowa chińskiego przywódcy padły w momencie, gdy relacje między Waszyngtonem i Pekinem od lat pozostają napięte. Chodzi przede wszystkim o handel, nowoczesne technologie i wpływy polityczne. "Mamy fantastyczną relację. Zawsze kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i będziemy mieć razem fantastyczną przyszłość (...) To zaszczyt być z panem, być pana przyjacielem, a relacje między USA i Chinami będą lepsze niż kiedykolwiek" - powiedział z kolei prezydent USA.

"Chciałem tylko najlepszych. I oni są tu, by okazać szacunek Panu i Chinom"

Jednym z głównych tematów rozmów mają być spory handlowe między USA i Chinami. Oba kraje od dawna nakładają na siebie ograniczenia i cła. Waszyngton chce także ograniczać dostęp Chin do zaawansowanych amerykańskich technologii, szczególnie w sektorze produkcji chipów i sztucznej inteligencji. Ważnym tematem rozmów ma być też Tajwan. Chiny uznają wyspę za część swojego terytorium i sprzeciwiają się amerykańskiemu wsparciu dla władz w Tajpej. Dodatkowo przywódcy mają rozmawiać o wojnie w Iranie oraz sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Trump przyjechał do Pekinu w środę wraz z dużą delegacją polityków i przedstawicieli biznesu. Wśród uczestników wizyty są m.in. przedstawiciele największych amerykańskich firm technologicznych i przemysłowych. "Nie chciałem mieć nikogo z drugiego, czy trzeciego szeregu. Chciałem tylko najlepszych. I oni są tu, by okazać szacunek Panu i Chinom i mają nadzieję na handel, robienie interesów. Z naszej strony będzie to oparte całkowicie na wzajemności" - powiedział Trump. Agencja Xinhua podała, że Xi powiedział amerykańskim biznesmenom, że „drzwi Chin otworzą się szerzej” dla ich firm.

Xi Jinping mówił o możliwości wojny? Chodzi o Tajwan

Były też jednak ostrzeżenia, gdy przyszło do omawiania kwestii Tajwanu. „Jeśli zostanie odpowiednio rozwiązana, stosunki między obu krajami będą mogły zachować całkowitą stabilność. Przy nieodpowiednim podejściu oba państwa mogą wejść w kolizję, a nawet konflikt, co popchnie całe relacje chińsko-amerykańskie w bardzo niebezpieczne obszary” – takie omówienie wypowiedzi Xi podała agencja Xinhua. Była to wypowiedź spoza części otwartej dla mediów. Xi miał też określić kwestię Tajwanu mianem "najważniejszej dla relacji amerykańsko-chińskich".

Sonda Czy według Ciebie Chiny zaangażują się mocniej w konflikt Izrael-Iran? Tak Nie Nie mam zdania

"It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/WZkoGeVqhv— The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

The Star-Spangled Banner plays as President Donald J. Trump is greeted by President Xi at the Great Hall of the People in Beijing, China. 🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/ANPzR3WQmi— The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Dasz radę po majówce wykręcić 8/10? Pytanie 1 z 10 Sardynia to wyspa: włoska francuska hiszpańska Następne pytanie