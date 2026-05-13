Dzień przed brutalnym mordem w Warszawie jeszcze żartowali pod blokiem. „Nic nie zapowiadało dramatu”

mwal
2026-05-13 17:30

Jeszcze w poniedziałek (11 maja) widziała Ewę wsiadającą do samochodu. Rozmawiały, żartowały, wszystko wyglądało normalnie. Kilkanaście godzin później policja znalazła ciało 67-latki w mieszkaniu przy ulicy Jana Olbrachta na warszawskiej Woli. − Do dziś nie mogę uwierzyć, że to się wydarzyło tutaj − mówi sąsiadka rodziny.

Zabarykadował się w łazience z nożem. Na warszawskiej Woli znaleziono ciało 67-letniej Ewy
Mieszkańcy bloku przy ulicy Jana Olbrachta wciąż żyją tragedią, która rozegrała się tam we wtorek po południu. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 67-letniej kobiety. W lokalu był także mężczyzna, który zabarykadował się w łazience z nożem. Policjanci obezwładnili go po użyciu gazu i tarcz. Dla sąsiadów największym szokiem jest to, że nic wcześniej nie wskazywało na dramat.

Nigdy nie było żadnej policji, nic. Nasza klatka uchodziła za najspokojniejszą − opowiada reporterowi „Super Expressu” jedna z mieszkanek. Kobieta dobrze pamięta ostatnie spotkanie z Ewą. − To było w poniedziałek, około trzynastej. Wynosiłam śmieci. Ewa była po operacji biodra, o kulach, wsiadała do samochodu. Syn jej pomagał − wspomina.

Między sąsiadami doszło wtedy do krótkiej wymiany zdań, były nawet żarty. Jak podkreśla, rodzina sprawiała wrażenie bardzo spokojnej. − Te dzieci były nadzwyczaj spokojne. Syn zawsze mówił „dzień dobry”, kulturalny człowiek. Córka też bezproblemowa. Nic złego się tutaj nie działo − mówi. Jeszcze tydzień wcześniej Ewa normalnie zajmowała się wnuczką.

Widziałam, jak odbierała ją ze szkoły, bo często to robiła. Ona jeszcze pracowała, mimo że ja już jestem na emeryturze − dodaje sąsiadka.

Wtorkowa interwencja policji kompletnie zburzyła poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. − Było słychać karetkę i policję. Potem krzyczeli: „Proszę otworzyć drzwi, policja!”. A później weszli ci z tarczą − wspomina. Po kilku minutach policjanci wyprowadzili mężczyznę z mieszkania. − Miał całą twarz we krwi. Położyli go na nosze i przypięli pasami. Widziałam też córkę, która podała mu jakieś ubranie − relacjonuje kobieta.

Wieczorem klatka schodowa nadal była pełna policjantów. − Jeszcze koło 22 rozmawiałyśmy z sąsiadką, czy zamykać drzwi na noc. Wtedy policjant zapytał, czy mogą zostać otwarte, bo funkcjonariusze będą się jeszcze kręcić po budynku − opowiada.

Najgorsza wiadomość przyszła jednak dopiero rano. − Sąsiadka zapukała do drzwi i krzyczy: „Sąsiadko, zabójstwo!”. Ja nie mogłam uwierzyć. Mówię panu, jeszcze się trzęsę − kończy mieszkanka bloku.

