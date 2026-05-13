Igor miał tylko 18-lat. Zginął w tragicznym wypadku. Gest jego szkolnych kolegów chwyta za serce

Tragiczny wypadek podczas zawodów. Nie żyje Igor Tycel

Rozrywający serce dramat rozegrał się w minioną sobotę (9 maja) w rejonie molo w Płocku. Trwała właśnie I Runda Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Runda Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox, gdy nagle zderzyły się dwa skutery wodne, a sternicy znaleźli się pod wodą.

Starszy z nich – 54-latek – przeżył. Życia drugiego mężczyzny nie udało się uratować. Zaledwie 18-letni Igor Tycel pochodzący z Dolnego Śląska zginął na miejscu.

Morze kondolencji i słów pożegnania

Niedługo po tragedii media społecznościowe zalała fala kondolencji i pięknych słów pożegnania młodego sportowca. Zamieścił je m.in. JetRiders Wrocławski Klub Sportowy, do którego należał 18-latek, a także Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

„Żegnamy nie tylko zawodnika, ale przede wszystkim kolegę, który żył z pasją do wody, prędkości i sportu. Zawsze uśmiechnięty, pomocny i pełen energii. Zostaniesz z nami na zawsze. Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu” - czytamy na facebookowej stronie wrocławskiego klubu.

„Okrutny los odebrał nam tego wspaniałego młodego człowieka podczas zawodów skuterów wodnych. Nie tak miało być… Pogrążeni w bólu i smutku składamy kondolencje rodzinie i bliskim Igora” - napisał z kolei Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Szkoła żegna Igora

Wyjątkowe pożegnanie zamieścił również Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej. „Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Igora Tycla. Igor był nie tylko utalentowanym zawodnikiem, ale przede wszystkim młodym człowiekiem pełnym pasji i sportowych marzeń. Mimo młodego wieku, jego determinacja i liczne sukcesy były dla nas wszystkich powodem do dumy” - przekazała szkoła. Kilka godzin wcześniej w mediach społecznościowych placówki opublikowano zdjęcie utworzonego miejsca pamięci o Igorze. Ten widok łamie serce.

Koledzy zmarłego 18-latka postanowili uhonorować pamięć o nim w wyjątkowy sposób. Samorząd uczniowski ogłosił, że czwartek 14 maja, dzień pogrzebu Igora, będzie w szkole Dniem Żałoby. „Prosimy, aby w ramach tego dnia ubrać się na czarno lub w stonowanych barwach” - zaapelowali członkowie samorządu.

Śledztwo prokuratury

Szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznej śmierci młodego sportowca będzie wyjaśniała prokuratura. W poniedziałek, 11 maja, wszczęte zostało śledztwo. - Przedmiotem badania w niniejszej sprawie będzie narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednego z uczestników wyścigu i nieumyślne spowodowanie jego śmierci, poprzez zderzenie z innym sternikiem skutera wodnego - przekazał prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.