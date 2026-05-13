Budowa Kulturoteki w Wesołej wstrzymana. Dzielnica zrywa umowę z firmą budowlaną

Kulturoteka w Starej Miłośnie

Obiekt wielofunkcyjny zlokalizowany w sąsiedztwie szkoły przy ulicy Klimatycznej na terenie osiedla Stara Miłosna miał stanowić nowoczesne centrum kulturalne. Na dolnej kondygnacji zaplanowano przestrzeń biblioteczną z dostępem do multimediów, prasy i książek, a także stanowiska komputerowe i czytelnię. Z kolei na dwóch wyższych piętrach miało się znaleźć łącznie pięć sal, z czego największą miała być przestrzeń widowiskowo-kinowa wyposażona w profesjonalną scenę.

- To drugi po nowym liceum epokowy budynek w naszej dzielnicy - zachwalał inwestycję burmistrz Wesołej Marian Mahor podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w kwietniu minionego roku.

Opóźnienia na budowie domu kultury. Trzy aneksy do umowy z MKL-Bud

Kontrakt z przedsiębiorstwem budowlanym MKL-Bud został zawarty przez władze stołecznej dzielnicy w lipcu 2024 roku. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, gmach miał zostać oddany do użytku w marcu 2026 roku. Postęp robót był jednak wyjątkowo powolny, co zmusiło urzędników do podpisania aż trzech aneksów z realizatorem inwestycji. W rezultacie ostateczny termin oddania obiektu przesunięto na lipiec 2026 roku. Nawet ten dodatkowy czas na niewiele się zdał, ponieważ do tej pory udało się zrealizować zaledwie jedną trzecią wszystkich zaplanowanych prac budowlanych.

Urząd Dzielnicy Wesoła wypowiada umowę. Kiedy powstanie Kulturoteka?

Zarząd Dzielnicy Wesoła postanowił zareagować na narastające opóźnienia. Mając pewność, że firma budowlana nie zdoła ukończyć inwestycji w wyznaczonym czasie, lokalni włodarze zdecydowali się na kategoryczne zerwanie zawartego kontraktu.

- Decyzja została podjęta po wcześniejszych próbach utrzymania realizacji zadania oraz analizie aktualnego stanu zaawansowania robót - wyjaśnili urzędnicy Dzielnicy Wesoła.

Przedstawiciele samorządu przekazali również informacje o dalszych krokach dotyczących niezakończonego placu budowy.

- Obecnie Dzielnica prowadzi działania związane z inwentaryzacją budowy oraz przygotowaniem jej zabezpieczenia. W następnej kolejności zostanie przygotowane nowe postępowanie przetargowe na dokończenie inwestycji - zapewniają.

Wynika z tego jasno, że obiekt kulturalny ostatecznie zostanie oddany do użytku mieszkańców dzielnicy. Brakuje jednak jakichkolwiek gwarancji dotyczących konkretnych terminów zakończenia całego przedsięwzięcia i otwarcia budynku.

