To najdroższe adresy w Polsce. Nawet 58 tys. zł za metr

Anastazja Lisowska
2026-05-13 15:15

Rynek nieruchomości premium w Polsce coraz wyraźniej tworzy własną "mapę luksusu". Z najnowszego zestawienia przygotowanego przez analityków SonarHome.pl wynika, że najwyższe ceny za metr kwadratowy nie są już pojedynczymi rekordami, lecz stałą cechą wybranych inwestycji w największych miastach. Gdzie jest najdrożej?

Wieżowiec Złota 44 w 2025 r. Cosmopolitan, ul. Twarda 2/4 Widok w stronę Złotych Tarasów i wieżowca Złota 44 w 2023 r. Wenecja 1 Kraków
Zestawienie najdroższych adresów mieszkaniowych w Polsce zostało oparte na szerokiej analizie danych rynkowych z 2025 roku. Analitycy SonarHome.pl sięgnęli po mediany cen transakcyjnych za metr kwadratowy, co pozwoliło uchwycić realny, powtarzalny poziom cen w konkretnych inwestycjach, a nie jedynie jednostkowe rekordy.

Kluczowym założeniem metodologicznym było uwzględnienie wyłącznie tych budynków, w których w badanym okresie przeprowadzono co najmniej pięć transakcji. Dzięki temu do rankingu trafiły miejsca o rzeczywistej aktywności rynkowej, a nie pojedyncze, niereprezentatywne sprzedaże. Tak skonstruowane podejście sprawia, że ranking lepiej odzwierciedla strukturę rynku nieruchomości premium w największych polskich miastach - od Warszawy, przez Kraków i Gdańsk, po Wrocław, Poznań i Łódź.

Dzięki przyjęciu takiego podejścia w zestawieniu nie pokazujemy rekordowych pojedynczych mieszkań, lecz adresy projektów, gdzie wysoki poziom cen jest powtarzalny. Mediana lepiej oddaje rzeczywisty poziom rynku niż średnia, szczególnie w segmencie premium, w którym rozpiętość cen bywa bardzo duża. Wyjątkiem od tej reguły jest obecność w zestawieniu wrocławskiego wieżowca Sky Tower, w którym w 2025 r. dokonano tylko czterech transakcji, ale został on uwzględniony jako przykład rozpoznawalnej inwestycji luksusowej – wyjaśniał Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl.

Luksus w polskich miastach. Na te adresy stać niewielu

Które adresy w Polsce należą do najdroższych? Z pewnością nie zaskoczymy nikogo, informując, iż na szczycie zestawienia znalazła się Warszawa. Stolica zdecydowanie dominuje w zestawieniu, a wysokie ceny tworzą tu wyraźną hierarchię prestiżu. Co ciekawe, Warszawa nie tylko prowadzi w rankingu, ale też wyznacza standard dla całego segmentu ultra-luksusowego w Polsce. Jakie adresy osiągają niebotyczne kwoty za metr kwadratowy? O tym dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Najdroższe adresy w Polsce. Nawet 58 tys. zł za metr kwadratowy

Skąd takie ceny?

Tak wysokie ceny mieszkań w najlepszych lokalizacjach nie są przypadkowe ani jednorazowe. Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa lokalizacja. Najdroższe adresy w Polsce koncentrują się w ścisłych centrach miast lub ich najbardziej prestiżowych częściach, gdzie dostęp do infrastruktury, usług, kultury i biznesu jest ograniczony, a jednocześnie wyjątkowo pożądany, a to napędza ceny w górę.

Drugim istotnym elementem jest standard inwestycji. Nowoczesne apartamentowce klasy premium oferują rozwiązania, które jeszcze niedawno były rzadkością: całodobową ochronę, concierge, strefy wellness, panoramiczne widoki czy wysokiej klasy materiały wykończeniowe. W efekcie płaci się nie tylko za metraż, ale za cały pakiet usług i prestiż.

Trzeci czynnik to ograniczona podaż. W segmencie luksusowym liczba nowych projektów jest naturalnie niewielka, a dostępność mieszkań dodatkowo zmniejsza się przez dużą liczbę inwestorów traktujących je jako lokatę kapitału. To sprawia, że nawet przy umiarkowanym popycie ceny utrzymują się na bardzo wysokim poziomie.

