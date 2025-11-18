Ceny mieszkań w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce rozwija się z roku na rok, lecz jak przedstawiają się ceny? Obecnie lokale mieszkalne kosztują średnio 13 760 zł/mkw., co stanowi wzrost o 0,23% rok do roku. Oczywiście cena za metr kwadratowy różni się w zależności od miasta - np. w Warszawie będzie drożej niżeli w Poznaniu czy Łodzi. Poniżej prezentujemy aktualne średnie ceny mieszkań w Polsce podane przez portal sonarhome.pl:

Kraków: 13 922 zł za m kw.,

Łódź: 7208 zł za m kw.,

Katowice: 7409 zł za m kw.,

Gdańsk: 12 603 zł za m kw.,

Szczecin: 8640 zł za m kw.,

Bydgoszcz: 7229 zł za m kw.,

Lublin: 8946 zł za m kw.,

Wrocław: 11 219 zł za m kw.,

Poznań: 10 108 zł za m kw.

Ile będą kosztować mieszkania za 10 lat?

Analitycy Grupy Morizon-Gratka w ostatnim czasie podjęli próbę oszacowania stawek za metr kwadratowy mieszkania w kilku największych miastach w Polsce. Podczas badania wzięto pod uwagę m.in. dotychczasowe trendy, dane oraz obecne czynniki wpływające na rynek nieruchomości, dodając do tego możliwości dzisiejszej technologii. Dodatkowo przy analizie wzięto pod uwagę także czynniki wpływające na przyszłe ceny, w tym np.:

demografię

gospodarkę

politykę mieszkaniową

stopy procentowe

koszty budowy.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie prognozowane ceny mieszkań za 10 lat w Polsce. Przewidywany jest wzrost nawet o 104 proc.!

Takie będą ceny mieszkań w 2035 roku

Dlaczego mieszkania w Polsce są drogie?

Mieszkania w Polsce są drogie głównie dlatego, że popyt na nie jest większy niż podaż. W dużych miastach wciąż brakuje lokali, a wiele osób chce kupować – zarówno na własne potrzeby, jak i inwestycyjnie, traktując nieruchomości jako bezpieczną lokatę kapitału.

Do tego dochodzą rosnące koszty budowy: materiały, robocizna i grunty są coraz droższe, co bezpośrednio podnosi ceny nowych mieszkań. Swoje dokłada też polityka kredytowa oraz programy państwowe, które w okresach łatwiejszego dostępu do kredytów zwiększają liczbę chętnych.