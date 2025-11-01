Płacą 116 tys. zł i szukają właśnie pracowników. Zapewniają mieszkanie i elastyczny grafik

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce wciąż zmaga się z wieloma wyzwaniami. Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, co po odliczeniu podatków daje kwotę znacznie niższą "na rękę". Dla wielu osób taka pensja nie wystarcza na pokrycie wszystkich codziennych wydatków, zwłaszcza w większych miastach. Nic więc dziwnego, że sporo Polaków decyduje się na wyjazd za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy – chcą zarobić więcej, zdobyć doświadczenie i zapewnić sobie oraz rodzinie stabilniejszą przyszłość. W ostatnim czasie w sieci pojawiły się nawet informacje o ofertach pracy na sezon zimowy. Niektóre są bardzo zachęcające!

Dają mieszkanie, elastyczny grafik i 116 tys. zł rocznie

O interesujących ofertach pracy za granicą w ostatnim czasie pisał m.in. portal Onet.pl, który informował o nowych rekrutacjach sieci EURES. Nowe oferty pracy dotyczą pracowników na sezon zimowy m.in. w Austrii, Norwegii czy we Włoszech.

Co ciekawe, jedna z ciekawszych ofert dotyczy pracy jako kelner w ośrodku zimowym w Austrii. Tamtejsze górskie kurorty poszukują bowiem nowych osób w związku z powoli rozpoczynającym się sezonem narciarskim. Idealni kandydaci powinni umieć pracować w zespole oraz znać język angielski i niemiecki.

Zgodnie z informacjami podanymi na ogłoszeniu roczne wynagrodzenie brutto wynosi aż 27 300 euro, więc w przeliczeniu ok. 116 tys. zł. Dodatkowo niektórzy pracodawcy oprócz dobrych zarobków oferują również m.in. darmowe mieszkania, co jest dużą oszczędnością i wygodą.

Co to jest EURES i na czym polega?

EURES to europejska sieć współpracy służąca łączeniu osób poszukujących pracy z ofertami pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską.

Platforma umożliwia znalezienie pracy w innym kraju lub w Polsce, co może być atrakcyjne, jeśli lokalny rynek pracy wydaje się ograniczony. Co ważne, usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są całkowicie bezpłatne.