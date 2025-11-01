Płacą 116 tys. zł i szukają właśnie pracowników. Zapewniają mieszkanie i elastyczny grafik

Wyobrażacie sobie zarabiać 116 tys. zł rocznie? To możliwe! Okazuje się bowiem, że sieć EURES szuka właśnie pracowników, oferując nie tylko wysokie wynagrodzenie, ale też mieszkanie oraz elastyczny grafik, dzięki któremu łatwo połączyć pracę z życiem prywatnym.

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce wciąż zmaga się z wieloma wyzwaniami. Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, co po odliczeniu podatków daje kwotę znacznie niższą "na rękę". Dla wielu osób taka pensja nie wystarcza na pokrycie wszystkich codziennych wydatków, zwłaszcza w większych miastach. Nic więc dziwnego, że sporo Polaków decyduje się na wyjazd za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy – chcą zarobić więcej, zdobyć doświadczenie i zapewnić sobie oraz rodzinie stabilniejszą przyszłość. W ostatnim czasie w sieci pojawiły się nawet informacje o ofertach pracy na sezon zimowy. Niektóre są bardzo zachęcające!

Dają mieszkanie, elastyczny grafik i 116 tys. zł rocznie

O interesujących ofertach pracy za granicą w ostatnim czasie pisał m.in. portal Onet.pl, który informował o nowych rekrutacjach sieci EURES. Nowe oferty pracy dotyczą pracowników na sezon zimowy m.in. w Austrii, Norwegii czy we Włoszech.

Co ciekawe, jedna z ciekawszych ofert dotyczy pracy jako kelner w ośrodku zimowym w Austrii. Tamtejsze górskie kurorty poszukują bowiem nowych osób w związku z powoli rozpoczynającym się sezonem narciarskim. Idealni kandydaci powinni umieć pracować w zespole oraz znać język angielski i niemiecki.

Zgodnie z informacjami podanymi na ogłoszeniu roczne wynagrodzenie brutto wynosi aż  27 300 euro, więc w przeliczeniu ok. 116 tys. zł. Dodatkowo niektórzy pracodawcy oprócz dobrych zarobków oferują również m.in. darmowe mieszkania, co jest dużą oszczędnością i wygodą. 

Co to jest EURES i na czym polega?

EURES to europejska sieć współpracy służąca łączeniu osób poszukujących pracy z ofertami pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską.

Platforma umożliwia znalezienie pracy w innym kraju lub w Polsce, co może być atrakcyjne, jeśli lokalny rynek pracy wydaje się ograniczony. Co ważne, usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są całkowicie bezpłatne.

