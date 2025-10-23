Pepco zamknie sklepy w Polsce? Wiemy, co dalej ze znaną siecią

Pepco ogłosiło zamknięcie prawie połowy sklepów w Niemczech, co wywołało obawy wśród klientów w innych krajach.

Decyzja o zamknięciu 28 placówek w Niemczech wynika z "braku perspektyw ekonomicznych" na tamtejszym rynku.

Jak sytuacja sieci wygląda w Polsce?

Pepco zamyka sklepy w Niemczech

Niepokojące wieści z Niemiec przeraziły mnóstwo klientów znanych sklepów Pepco. Okazuje się bowiem, że u naszych zachodnich sąsiadów z początkiem 2026 roku zamkniętych zostanie prawie połowa placówek z tejże sieci.

Jak poinformowało kierownictwo grupy, do końca stycznia przyszłego roku Pepco zakończy działalność 28 sklepów w Niemczech. W oświadczeniu spółki podano, że decyzja wynika z "braku perspektyw ekonomicznych" w części lokalizacji. Zamykane placówki przejdą najpierw okres wyprzedaży, po którym zostaną zlikwidowane. Polacy, którzy każdego dnia uwielbiają robić zakupy w Pepco zastanawiają się więc, czy taki scenariusz czeka też nas?

Pepco w Polsce zostanie zamknięte? Jest decyzja

W przeciwieństwie do Niemiec, sytuacja sieci w Polsce wygląda znacznie lepiej. Jak przekazało biuro prasowe Pepco w komentarzu dla Faktu, działalność w Polsce przynosi bardzo dobre wyniki, a sprzedaż w drugim półroczu roku finansowego FY25 wzrosła o 2,6 proc. w ujęciu LFL (like-for-like), czyli porównując identyczne sklepy rok do roku.

[...] działalność w Polsce przynosi bardzo dobre wyniki, osiągając dodatni wzrost sprzedaży LFL na poziomie +2,6 proc. w drugiej połowie roku finansowego FY25. Utrzymanie dyscypliny w zakresie ekspansji sklepów pozostaje jednym z naszych kluczowych priorytetów strategicznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki odpowiedniemu podejściu będziemy nadal umacniać naszą pozycję lidera rynku w Polsce - relacjonuje biuro prasowe Pepco.

To oznacza, że nie ma planów zamykania sklepów Pepco w Polsce. Wręcz przeciwnie - sieć kontynuuje otwieranie nowych lokalizacji i umacnianie swojej pozycji na rynku dyskontów niespożywczych, więc fani sieci mogą spać spokojnie!

