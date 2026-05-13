Hollywood pogrążone w żałobie. Nie żyje Donald Gibb - ikona kina akcji

Donald Gibb należał do tych aktorów, których trudno było pomylić z kimkolwiek innym. Mierzący ponad dwa metry wzrostu gwiazdor przez lata wcielał się w twardzieli, ochroniarzy i osiłków, ale to właśnie jego role komediowe sprawiły, że pokochały go miliony widzów na całym świecie. Choć nigdy nie był hollywoodzkim amantem pierwszego planu, jego twarz znał praktycznie każdy fan kina lat 80. oraz 90. Największą popularność przyniosła mu rola w komedii "Zemsta frajerów". Donald Gibb szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tamtych czasów.

Fani kina lat 80. w żałobie. Odszedł legendarny osiłek z Hollywood

O śmierci aktora poinformował jego syn Travis Gibb. Donald miał odejść spokojnie, w swoim domu w Teksasie, otoczony rodziną. Bliscy opublikowali poruszające oświadczenie, w którym podkreślili, że był nie tylko uwielbianym aktorem, ale przede wszystkim oddanym ojcem, dziadkiem i przyjacielem.

Rodzina wspominała, że Gibb miał ogromne serce i uwielbiał kontakt z fanami. Choć na ekranie często grał groźnych osiłków, prywatnie miał być człowiekiem pełnym ciepła i humoru.

Dla milionów fanów niezapomnianą pozostanie jego rola w "Krwawym sporcie", gdzie wystąpił u boku Jean-Claude’a Van Damme’a. W filmie wcielał się w Raya Jacksona - zawodnika turnieju walk.

Aktor pojawiał się także w wielu innych znanych produkcjach. Można było oglądać go m.in. w "Conanie Barbarzyńcy" czy "Hancocku". Gościnnie występował również w hitach takich jak "Z Archiwum X", "MacGyver" czy "Seinfeld".

Mało kto wie, że zanim trafił do Hollywood, Donald Gibb był związany ze sportem. Grał w futbol amerykański i koszykówkę, a nawet próbował swoich sił jako zawodnik profesjonalnej drużyny NFL. W ostatnich latach aktor rzadziej pojawiał się publicznie.

