Katarzyna Cerekwicka ocenia występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Padło zaskakujące porównanie do Edyty Górniak

Katarzyna Cerekwicka broni piosenki Alicji Szemplińskiej na Eurowizji

Tegoroczna prezentacja Alicji Szemplińskiej podzieliła sympatyków europejskiego konkursu. Część widzów nie kryje podziwu dla umiejętności wokalnych polskiej reprezentantki. Inni z kolei twierdzą, że wybrana kompozycja jest dość trudna w odbiorze i brakuje jej typowo radiowego potencjału. Głos w toczącej się dyskusji postanowiła zabrać Katarzyna Cerekwicka, stając murem po stronie młodszej koleżanki z branży.

Doświadczona artystka podzieliła się ze swoimi obserwatorami bardzo osobistą refleksją w sieci. Zaznaczyła w niej wyraźnie, że od wielu lat żaden polski reprezentant na Eurowizji nie dostarczył jej tylu powodów do prawdziwego zadowolenia.

Od czasu występu Edyty Górniak na Eurowizji, nie pamiętam, żebym była tak dumna z tego, jaką jakość wokalną pokazaliśmy światu…

Jednocześnie gwiazda polskiej sceny muzycznej niezwykle trzeźwo oceniła szanse naszego kraju. Nie ukrywała przed fanami, że eurowizyjna piosenka Alicji Szemplińskiej nie podbije serc całej publiczności zgromadzonej przed telewizorami ze względu na swoją specyfikę.

Wiem, że ta piosenka nie trafi do każdego. To nie jest numer, który wpada w ucho po pierwszych sekundach. Wygrać i tak nie wygramy!

Występ Alicji Szemplińskiej wywołał falę zachwytu u Katarzyny Cerekwickiej

Dla autorki hitu "Na kolana" najważniejszy okazał się jednak sam sposób prezentacji utworu na tej wielkiej scenie. Cerekwicka doceniła przede wszystkim niesamowitą autentyczność oraz rezygnację z przytłaczających efektów wizualnych na rzecz zaprezentowania prawdziwych emocji.

Bo Alicja nie wyszła tylko wykonać piosenki. Ona wyszła i przypomniała, jak brzmi prawdziwy wokal. Emocje. Klasa. Spokój. Bez przekombinowania, bez miliona efektów - sam głos i prawda.

W podsumowaniu swojej wypowiedzi piosenkarka określiła utalentowaną reprezentantkę mianem prawdziwego głosu Polski. Swój krótki, ale bardzo treściwy wpis internetowy podsumowała jasnym przekazem wsparcia:

Trzymamy kciuki.

Mimo mieszanych odczuć względem samego utworu użytkownicy mediów społecznościowych pozostają całkowicie zgodni w kwestii talentu młodej gwiazdy. Potężny głos Alicji Szemplińskiej wywarł piorunujące wrażenie na ogromnej europejskiej publiczności. Pod publikacją Katarzyny Cerekwickiej błyskawicznie zaroiło się od komentarzy popierających jej zdanie. Fani konkursu wielokrotnie podkreślali, że postawienie na czysty profesjonalizm było bardzo odświeżającym posunięciem.