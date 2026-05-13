Koniec pewnej epoki. Gwiazdy żegnają Stanisławę Celińską

Informacja o odejściu Stanisławy Celińskiej w wieku 79 lat wywołała ogromne emocje wśród artystów, aktorów i ludzi kultury. Każdy, kto miał z nią kontakt, podkreśla jedno - była osobowością absolutnie wyjątkową. Pełną charyzmy, dyscypliny, ale też ogromnej wrażliwości.

Wielkie pożegnanie legendy! Gwiazdy wspominają Stanisławę Celińską

W programie "Dzień Dobry TVN" aktorzy i współpracownicy wspominali Celińską jako osobę niezwykle wymagającą, zarówno wobec siebie, jak i innych. Jednocześnie podkreśliła, że pod tą twardą warstwą kryła się ogromna empatia i zrozumienie drugiego człowieka.

W pracy była wymagająca od siebie i od innych - mówiła w "Dzień Dobry TVN" Lucyna Malec.

Podobne wspomnienia miał Jacek Poniedziałek, który w śniadaniówce nie krył wzruszenia.

Stasia była nieprawdopodobnie wymagająca (...) Ona była bardzo ciepła, rozumiała, co dzieje się w duszy człowieka - powiedział Jacek Poniedziałek w śniadaniówce.

Swoją osobistą historią podzieliła się również Małgorzata Rożniatowska, która znała Celińską od dzieciństwa. Jak wspominała, ich drogi przecinały się wielokrotnie już od najmłodszych lat.

Poznałyśmy się jak miała 6 lat (...) jej mama uczyła mnie grać na skrzypcach. Stasia już wtedy wiedziała, że będzie aktorką (...) trzy razy zdarzyło się to, że dostałam rolę po Stasi (...) Skupiała na sobie uwagę wszystkich - wyznała Małgorzata Rożniatowska w "Dzień Dobry TVN".

W mediach społecznościowych poruszający wpis opublikował Kuba Wojewódzki, który napisał: "Nie ma róży bez ognia, nie ma sceny bez Ciebie".

Z kolei Karolina Korwin-Piotrowska podkreśliła, że Celińska była artystką kompletną.

Była gigantem sceny, filmu, estrady. Urodziła się po to, by występować. Będzie nieśmiertelna. Bo zawsze będziemy pamiętać jej wykonanie "Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej" - powiedziała Pudelkowi Karolina Korwin-Piotrowska

W podobnym tonie wypowiedział się Sebastian Fabijański, który przyznał, że odejście aktorki jest dla niego ogromnym ciosem.

O Boże... Cholernie przykra informacja. Pamiętam ją jako kobietę z werwą, temperamentem, siłą, poczuciem humoru, ale jednocześnie z wielką czułością, kruchością i wrażliwością - wspomina Sebastian Fabijański w rozmowie z Pudelkiem.

