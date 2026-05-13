Legenda Hollywood znów na szczycie! Joan Collins wywołała szał fotoreporterów

Cannes od lat przyciąga największe gwiazdy kina, ale tym razem to właśnie Joan Collins skradła całe show. Aktorka, która od dekad uchodzi za jedną z największych legend światowego kina, pojawiła się na uroczystej gali otwarcia festiwalu w stylizacji, która natychmiast stała się jednym z najczęściej komentowanych momentów wieczoru. Collins, która już niebawem będzie świętować 93. urodziny, wciąż zachwyca formą i niepowtarzalnym stylem.

Ma 92 lata, a wygląda młodziej niż 30 lat temu. Joan Collins zachwyca w Cannes

Światową sławę przyniosła jej niezapomniana rola Alexis Carrington w serialu "Dynastia", gdzie zagrała bezwzględną, ale charyzmatyczną milionerkę. To właśnie ta kreacja sprawiła, że na stałe zapisała się w historii telewizji.

Mimo upływu lat Joan Collins nie zwalnia tempa. Wciąż pojawia się na czerwonych dywanach, bierze udział w wydarzeniach branżowych i chętnie udziela się publicznie.

Tym razem towarzyszył jej mąż Percy Gibson, z którym tworzy jedną z najbardziej komentowanych par show-biznesu. Ich relacja od lat budzi zainteresowanie mediów - nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale przede wszystkim na ich widoczną bardzo ciepłą relację. Para regularnie pojawia się razem na eventach i nie unika błysku fleszy.

Podczas festiwalu Collins zaprezentowała się w spektakularnej kreacji haute couture. Biała suknia o eleganckim kroju została uzupełniona czarnymi długimi rękawiczkami wyglądały na niej rewelacyjnie. Do tego diamentowa biżuteria warta tysiące dolarów! Włosy upięte w klasyczny, wysoki kok podkreśliły jej rysy twarzy i dodały stylizacji ponadczasowego charakteru. Podoba wam się w takim wydaniu?

