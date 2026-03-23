Wiosenna Joan Collins odsłania zgrabne nogi u boku młodszego męża. Trudno uwierzyć, ile naprawdę ma lat!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-03-23 11:32

Joan Collins od ćwierć wieku idzie przez życie u boku piątego męża, Percy'ego Gibsona. Chociaż aktorka powili zbliża się do setki, to nadal zachwyca formą. Czy to uczucie do młodszego o trzydzieści lat producenta tak ja odmładza? Gwiazda "Dynastii" chętnie pokazuje się u boku ukochanego. Lubi przy tym odsłonić nieco więcej!

Joan Collins: 92-letnia gwiazda nadal zachwyca. Co za forma!

Joan Collins jest ikoną kina i telewizji. W historii zapisała się m.in. brawurową rolą mściwej Alexis Carrington Colby z kultowej "Dynastii". Życie prywatne aktorki było równie bogate, co jej serialowej bohaterki. Aż pięć razy wychodziła za mąż. Jej wybrankami byli: Maxwell Reed, Anthony Newley, Ron Kass i Peter Holm, a w 2002 roku poślubiła producenta Percy'ego Gibsona. Ostatnie małżeństwo okazało się najtrwalszym.

Aktorkę i producenta dzieli aż 32 lata, ale zdołali już udowodnić, że wiek to tylko liczba. Joan Collins u boku sporo młodszego męża dosłownie rozkwita. W maju skończy 93 lata. Mimo zaawansowanego wieku gwiazda "Dynastii" nie ma zamiaru spędzać czasu, jak stereotypowa emerytka.

Razem ze swoim ukochanym jeździ po świecie, bryluje na branżowych imprezach i spotyka się z przyjaciółmi. Lata mijają, a Joan Collins i Percy Gibson wciąż kochają się jak przed laty. W lutym obchodzili 24. rocznicę małżeństwa.

Joan Collins jest ikoną stylu. Wita wiosnę zgrabnymi nogami

Collins nadal pozostaje bardzo aktywna zawodowo. Gra w filmach, serialach i prężnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad pół miliona fanów. Nie brakuje tam zdjęć z mężem, ukochana rodziną, przyjaciółmi czy z podróży po świecie.

Aktorka jest w fantastycznej formie i nie ma zamiaru tego ukrywać. Nie trzeba daleko szukać, by znaleźć w jej internetowym albumie zdjęcia w stroju kąpielowym. 92-letnia Joan Collins zdecydowanie nie ma zamiaru ukrywać się za kilkoma warstwami materiałów.

W najnowszym wpisie serialowa Alexis wita wiosnę u boku ukochanego męża. Aktorka ma na sobie elegancką stylizację idealną na wczesną wiosnę. Chociaż góra jest zakryta, to nogi odsłonięte. Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, ile naprawdę ma lat!

