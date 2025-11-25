92-letnia Alexis z Dynastii zadała szyku! Wygląda niesamowicie. Jej mąż jest młodszy o 32 lata

Joan Collins to brytyjska aktorka, ikona popkultury oraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd telewizji lat 80. Sławę międzynarodową przyniosła jej rola Alexis Carrington w serialu "Dynastia", za którą otrzymała Złoty Glob i na trwałe zapisała się w historii telewizji jako symbol elegancji i bezkompromisowego charakteru. 92-letnia dziś aktorka w ciągu kariery trwającej ponad siedem dekad zagrała w dziesiątkach filmów i produkcji telewizyjnych, m.in. The Girl in the Red Velvet Swing, Land of the Pharoahs, Empire of the Ants czy The Stud, często wcielając się w role silnych, wyrazistych kobiet. Collins jest także autorką bestsellerowych książek, felietonistką oraz działaczką charytatywną. Za zasługi dla kultury i działalność publiczną otrzymała tytuł Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE), nadany przez królową Elżbietę II w 2015 roku. Jej dorobek i niezmienny status gwiazdy czynią ją jedną z najważniejszych postaci w historii współczesnej rozrywki.

I choć kariera Joan Collins trwa już ponad 70 lat, to aktorka nadal uczestniczy w życiu publicznym. Ostatnio pojawiła się na wielkiej gali, w pełnym makijażu i wieczorowej sukience, wtulona w młodszego o 32 lata męża. Poznajcie szczegóły.

Joan Collins wychodziła za mąż aż pięć razy. Drugą połówką okazał się Percy Gibson

Alexis z "Dynastii" nie miała szczęścia do miłości. Jak to często bywa, ogromnej karierze nie sprzyja życie uczuciowe. W efekcie Joan Collins wychodziła za mąż aż pięć razy. Drugą połówką okazał się Percy Gibson, mężczyzna młodszy od niej o 32 lata, który dumnie trwa przy ukochanej żonie. Para zresztą nie ukrywa swojego płomiennego uczucia.

Warto odnotować, że Joan Collins od czasu roli Alexis rzadko pojawia się na wielkim ekranie, ale nadal można ją dostrzec na różnych wydarzeniach. Ostatnio poprowadziła do ołtarza swojego syna, który ożenił się, mając 60 lat - może to więc u nich rodzinne. Huczna ceremonia nad jeziorem w Salzburgu była szeroko opisywana przez zagraniczną prasę, podobnie jak niedawne wyjście Alexis "do ludzi". Brytyjka w niedzielę, 23 listopada 2025 roku, zjawiła się u boku męża na charytatywnej gali Shooting Star Ball. To wszystko z myślą o dzieciach, dla których imprezę zorganizowano. A Joan Collins? Zjawiskowa. 92-letnia w pełnym makijażu i wieczorowej, cekinowej sukni w kolorze złota, zupełnie nie wygląda na swój wiek. Zresztą, zobaczcie i oceńcie sami.

