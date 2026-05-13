Noc Muzeów 2026 w Warszawie z niespodziankami. Jak wygodnie dojechać do atrakcji?

Parady historycznych pojazdów uświetnią Noc Muzeów 2026

Noc Muzeów 2026 w Warszawie zaplanowano na sobotę 16 maja. Tego wieczoru pasjonaci historii komunikacji miejskiej z pewnością docenią unikalne przejazdy tramwajowe i autobusowe. Parada zabytkowych autobusów wyruszy punktualnie o godzinie 17 z Dworca Wschodniego. Pojazdy przemierzą ulicę Lubelską, Zamoyskiego oraz Targową, po czym zawrócą przy Sokolej i skierują się przez Al. Zieleniecką, Al. Poniatowskiego oraz zjadą na Wisłostradę. Następnie pokonają Wioślarską, Solec, Al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości, ulice Batorego, Boboli, Wołoską i Woronicza, docierając ostatecznie do Zajezdni Woronicza. W tym samym czasie z Pl. Narutowicza wystartują zabytkowe tramwaje. Podążą one trasą prowadzącą przez Grójecką, Most Poniatowskiego, Al. Zieleniecką, Targową, Kijowską, Al. Tysiąclecia oraz Kawęczyńską wprost do Zajezdni Praga.

Mieszkańcy oraz turyści mogą dołączyć do przejazdów bez wcześniejszych rezerwacji czy kupowania wejściówek, ponieważ podróżowanie historycznym taborem będzie całkowicie darmowe. Na końcu obu tras przygotowano dodatkowe atrakcje. W zajezdni tramwajowej przy ulicy Kawęczyńskiej 16 zaplanowano obchody 160-lecia warszawskich tramwajów, a autobusowa Zajezdnia Woronicza zaprosi gości na wyjątkowe nocne zwiedzanie swojego terenu.

Specjalne linie i wydłużone godziny kursowania podczas Nocy Muzeów 2026

Aby uczestnicy Nocy Muzeów mogli wygodnie i płynnie przemieszczać się pomiędzy instytucjami kultury, około godziny 18 stołeczne ulice opanują okolicznościowe linie muzealne:

zabytkowa tramwajowa linia M - godz. 18:30-00:00 na trasie: Zajezdnia Praga - Metro Płocka (przejazdy bezpłatne);

zabytkowa autobusowa linia A - godz. 18:00-00:30 na trasie: Zajezdnia Woronicza - Metro Wierzbno (przejazdy bezpłatne);

zabytkowa autobusowa linia R - godz. 18:00-00:30 na trasie: Metro Wilanowska - Zajezdnia Woronicza (przejazd bezpłatny).

Oprócz historycznych pojazdów organizatorzy udostępnią flotę nowoczesnych autobusów na dodatkowych, bezpłatnych trasach. Od godziny 18 do 1.30 kursować będzie linia B łącząca ulicę Emilii Plater z Wilanowem, linia C z Emilii Plater do Łazienek Królewskich oraz linia D kierująca się na Szwedzką. Pasażerowie wsiądą też w autobusy E (Emilii Plater - Esperanto) i F (Emilii Plater - Pl. Wilsona). Szczegóły wszystkich wymienionych tras znaleźć można na stronie internetowej WTP.

Warto przy tym zaznaczyć, że powroty z muzeów Warszawiakom ułatwi także wydłużenie godzin kursowania metra na liniach M1 i M2 do godz. 2:30.

"Tramwaje linii: 2, 4, 9, 11, 16 i 17, 26 będą kursowały dłużej - do ok. 2:30. [...] Będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy, a w dodatkowych kursach tramwaje linii 4 dojadą tylko do pętli Annopol, zaś 11 - aż na Nowe Bemowo" - przekazali przedstawiciele ZTM Warszawa.

Przekazali także, że tramwaje na liniach 36 oraz 13 będą jeździły do ok. godz. 23:30.

"Do ok. godz. 2:30 będą kursowały autobusy linii: 116, 180, 190, 509, 517 i 527 [...]. Do godz. 2:30 z częstotliwością 15 minut będą kursowały również autobusy linii nocnych: N21, N25 i N32. Od godz. 15:00 do końca kursowania autobusy linii 503 będą zatrzymywały się na przystanku Łazienki Królewskie. Autobusy linii: 116, 160, 180, 190, 503, 509, 517, 527, N21, N25 i N32 będą jeździły według specjalnych rozkładów jazdy" - podał ZTM.

Atrakcje na Noc Muzeów 2026 w Warszawie - zobacz zdjęcia:

12

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy