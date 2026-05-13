Nowe informacje o stanie zdrowia Patryka Budniaka. Żużlowiec po kolejnej operacji

Wciąż napływają nowe informacje dotyczące stanu zdrowia Patryk Budniak, który w niedzielę, 10 maja uległ poważnemu wypadkowi podczas meczu żużlowego. W środę, 13 maja przekazano kolejne wiadomości ze szpitala w Poznaniu. Tym razem pojawiło się nieco więcej optymizmu.

Jak poinformowała rzeczniczka poznańskiego szpitala, Żuzanna Pankros, zawodnik przeszedł kolejną, trwającą trzy godziny operację kończyn dolnych. Zabieg zakończył się bez komplikacji, a lekarze są zadowoleni z jego przebiegu.

– Operacja kończyn dolnych pacjenta się zakończyła. Trwała trzy godziny. Lekarze mówią, że potoczyła się zgodnie z planem, nie było przy niej żadnych komplikacji. To są dobre informacje. Stan pacjenta powoli się stabilizuje, ale w dalszym ciągu jest on na oddziale intensywnej opieki medycznej i jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. To, kiedy będzie wybudzany, jest decyzją lekarzy, którzy cały czas obserwują jego stan – przekazała rzeczniczka placówki.

Choć sytuacja nadal pozostaje bardzo poważna, środowe informacje są pierwszym wyraźniejszym sygnałem poprawy po dramatycznych wydarzeniach z ostatnich dni. Głos ws. stanu zdrowia zawodnika zabrał również klub GTM Start Gniezno.

– Patryk jest już po kolejnej operacji. Tym razem lekarze przeprowadzili zabieg dotyczący złamań i urazów nóg. Nasz zawodnik wrócił już z bloku operacyjnego na oddział intensywnej terapii, gdzie pozostaje pod stałą opieką lekarzy. Jego stan jest stabilny. Najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia Patryka powinny pojawić się jutro. To właśnie wtedy planowane jest stopniowe wybudzanie ze śpiączki farmakologicznej oraz dalsza ocena neurologiczna, która pozwoli lekarzom określić m.in. czucie i funkcje nóg oraz kolejne rokowania - czytamy w komunikacie.

Wypadek Patryka Budniaka. Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

Dramatyczny wypadek podczas meczu żużlowego

Do tragicznie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę podczas meczu żużlowego. W jednym z wyścigów Patryk Budniak uczestniczył w groźnie wyglądającym karambolu na torze.

Zawodnik po wejściu w łuk stracił panowanie nad motocyklem. Patryk Budniak i Leon Szlegiel sczepili się motocyklami i z impetem wpadli w bandę. W przypadku Budniaka siła uderzenia była na tyle duża, że ten przeleciał przez bandę, uderzył w barierki na trybunach, a następnie spadł na ziemię. Mecz został przerwany.

Żużlowiec jeszcze na stadionie otrzymał pierwszą pomoc, po czym został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze zdecydowali o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej oraz przeprowadzeniu serii operacji.

Środowisko żużlowe od początku okazuje ogromne wsparcie dla zawodnika i jego rodziny. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wpisy od kibiców, klubów i innych żużlowców, którzy życzą Patrykowi Budniakowi powrotu do zdrowia.

Ponadto na stronie zrzutka.pl prowadzona jest zbiórka, której środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację młodego zawodnika.