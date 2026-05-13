Koszmarna impreza z okazji Pierwszej Komunii. 40 aut zniszczonych! Wiek sprawców poraża

Adrian Teliszewski
2026-05-13 11:25

Szokujące sceny w Wielkopolsce! Rodzice i goście świętujący Pierwszą Komunię Świętą swoich dzieci przeżyli prawdziwy koszmar, gdy okazało się, że ich samochody zostały zdewastowane. Ofiarą wandali padło 40 pojazdów. Aż trudno uwierzyć, kto stał za bulwersującym incydentem.

  • W gminie Grodzisk Wielkopolski dwóch chłopców (9 i 10 lat) zdewastowało około 40 samochodów.
  • Do aktu wandalizmu doszło na parkingu restauracji, gdzie odbywały się przyjęcia komunijne, a auta należały do uczestników.
  • Sprawą zajmie się sąd rodzinny; policja wyjaśnia okoliczności i szacuje straty, motywy działania sprawców nie są znane.

Komunia zamieniła się w koszmar. Kto zniszczył kilkadziesiąt samochodów?

Jak podaje „Głos Wielkopolski”, skandaliczne wydarzenia rozegrały się w gminie Grodzisk Wielkopolski w niedzielę, 10 maja na parkingu należącym do restauracji, która w tym dniu gościła rodziny celebrujące ważne wydarzenie w życiu swoich pociech. Nikt nie spodziewał się, że radosne świętowanie zamieni się w walkę z konsekwencjami bezmyślnej dewastacji. Po zakończeniu uroczystości pierwszokomunijnej, kiedy goście wracali do swoich pojazdów, z niedowierzaniem odkryli, że ich auta zostały poważnie uszkodzone.

Widok porysowanych karoserii, rozbitych lusterek i wgnieceń na drzwiach wywołał falę oburzenia. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Funkcjonariusze z lokalnej jednostki policji w Grodzisku Wielkopolskim, wraz z technikiem kryminalistyki, zabezpieczali ślady i dokumentowali ogrom zniszczeń, zbierając dowody, które mają pomóc w pełnym wyjaśnieniu okoliczności tego aktu wandalizmu.

Młodociani wandale zatrzymani. Zajmie się nimi sąd rodzinny

W tej sprawie zatrzymany chłopców w wieku 9 i 10 lat. Według wstępnych ustaleń policji, ofiarą młodocianych wandali padło około 40 samochodów osobowych. Sprawcy, posługując się kamieniami, w bezmyślny sposób uszkodzili karoserie pojazdów, pozostawiając głębokie rysy, wgniecenia i potłuczone elementy. „Głos Wielkopolski” informuje, że skala strat jest znaczna i dopiero trwa jej dokładne szacowanie. 

Z uwagi na bardzo młody wiek sprawców nie będą oni odpowiadać karnie w tradycyjny sposób. Ich sprawą zajmie się sąd rodzinny, który ma za zadanie podjąć działania wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu resocjalizację i zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości. W zależności od szczegółowych okoliczności i postawy chłopców oraz ich rodziców, sąd może zastosować różne środki – od nadzoru kuratora, poprzez obowiązek naprawienia szkody, aż po umieszczenie w ośrodku wychowawczym w skrajnych przypadkach.

