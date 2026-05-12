Wypadek na torze. Są nowe informacje o stanie zdrowia Patryka Budniaka

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
PAP.
2026-05-12 19:33

Podczas spotkania Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie doszło do dramatycznego wypadku. Patryk Budniak z impetem wyleciał poza bandę i trafił do szpitala. Dyrektor klubu Radosław Majewski przekazał najnowsze wieści o stanie zdrowia 19-letniego zawodnika.

Patryk Budniak

i

Autor: Patryk Budniak/ Materiały prasowe

Wypadek Patryka Budniaka podczas meczu w Gnieźnie

Dramat rozegrał się w dwunastym biegu niedzielnych zawodów. Na drugim wirażu pierwszego okrążenia motocykle Leona Szlegiela oraz Patryka Budniaka zahaczyły o siebie. Młodzieżowiec miejscowej drużyny z impetem przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę ochronną przy sektorze gości, a następnie upadł na teren dawnego parkingu, uderzając w klubowy bus. Jego maszyna poleciała kilkanaście metrów dalej. Szlegiel upadł na tor i opuścił go w ambulansie. Po Budniaka przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, transportując go natychmiast do szpitala.

Radosław Majewski przekazuje wieści o stanie zdrowia 19-latka

Aktualnie żużlowiec wciąż znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej, przechodząc serię szczegółowych badań. Szczęśliwie diagnoza nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan młodego sportowca jest w dalszym ciągu ciężki. Zawodnik przeszedł już operację uszkodzonego kręgosłupa.

- W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, tym razem to operacja obu nóg, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. Według informacji na dzisiaj, w czwartek Patryk ma być wybudzany ze śpiączki - przekazał Majewski w rozmowie z reporterką Radia ESKA.

Działacz podkreślił też, że organizatorzy niedzielnego meczu dopełnili wszelkich procedur bezpieczeństwa wymaganych na takich imprezach.

- Wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanej z np. montażem band dmuchanych. Cała dokumentacja została wykazana policji i prokuraturze - dodał.

Warto zaznaczyć, że w sieci ruszyła zbiórka środków, które mają pomóc Patrykowi Budniakowi w powrocie do zdrowia. Hojność kibiców przerosła najśmielsze oczekiwania. Obecnie (stan na godz. 19:00) zgromadzono na niej już ponad 300 tys. zł.

Potężny pożar tartaku w Wielkopolsce - zobacz zdjęcia:

Potężny pożar tartaku w Wielkopolsce. Do akcji wkroczył robot gaśniczy
Galeria zdjęć 10
Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŻUŻEL
WYPADEK