Horror na kolejnym statku. Jedna osoba zmarła, 80 ma objawy. 1700 pasażerów w izolacji!

Nowy kryzys zdrowotny na morzu: francuskie władze potwierdziły przypadki norowirusa na statku wycieczkowym zacumowanym w Bordeaux.

Na pokładzie zmarła jedna osoba, a około 80 pasażerów wymagało pomocy medycznej, co doprowadziło do izolacji ponad 1700 osób.

Dramat na kolejnym wycieczkowcu. Jedna osoba nie żyje

Na kolejnym statku wycieczkowym w ostatnim czasie doszło do śmierci z powodu zakażenia wirusem. Tym razem to norowirus, dający objawy pokarmowe. Władze sanitarne Francji potwierdziły w środę (13 maja) wieczorem, że na wycieczkowcu, który zacumował w Bordeaux przeprowadzono testy, które potwierdziły przypadki zakażeń. Testy zorganizowano po tym, jak na pokładzie zmarła jedna osoba, a około 80 miało ostre problemy żołądkowo-jelitowe.

1700 osób objętych izolacją

Władze lokalne i regionalna agencja zdrowia przekazały, że na statku wzmocnione będą wymogi higieny. Osoby, które nie mają dolegliwości będą mogły zejść na ląd. Na wycieczkowcu znajduje się około 1700 osób - załoga i ponad 1200 pasażerów. Na razie zostali objęci kwarantanną. Organizacje sanitarne zastrzegły jednocześnie, że nie należy wiązać zachorowania na wycieczkowcu z przypadkami hantawirusa, do jakich doszło wcześniej na statku MV Hondius.

Wycieczkowiec, na którym wykryto przypadki norowirusa wypłynął z Szetlandów i zmierzał do Hiszpanii. Jednostka linii Ambassador Cruise Line o nazwie Ambition wypłynęła 6 maja, a zawinęła kolejno do: Belfastu, Liverpoolu i Francji. Do Bordeaux przybyła we wtorek wieczorem. Pasażerami są głównie Brytyjczycy i Irlandczycy. Według planu z Bordeaux wycieczkowiec miał odpłynąć do Hiszpanii. Agencja AFP podała, że przyczyną śmierci 92-letniego obywatela brytyjskiego było zatrzymanie akcji serca.

