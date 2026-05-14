Joan Collins zachwyca formą w wieku 93 lat. Gwiazda "Dynastii" ujawniła swój sekret

Jak dba o siebie Joan Collins? Gwiazda serialu "Dynastia" ma swój sprawdzony sposób

Od kilkudziesięciu lat amerykański show-biznes nie wyobraża sobie czerwonych dywanów bez tej postaci. Międzynarodowa rozpoznawalność przyszła do niej w latach osiemdziesiątych za sprawą roli w kultowej "Dynastii". Obecnie artystka ma 93 lata i wciąż potrafi skraść show na najważniejszych branżowych imprezach, czego dowiodła na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie zaprezentowała się w zjawiskowej białej kreacji, uzupełnionej czarnymi rękawiczkami i biżuterią z diamentami. Fani nie ukrywają podziwu dla kondycji gwiazdy. Tymczasem ona za swój największy sekret uważa nieprzerwaną aktywność fizyczną i konsekwencję. W młodości stawiała na intensywne treningi, taniec, siłownię oraz pilates, dzisiaj preferuje umiarkowany ruch pod okiem specjalisty od fizjoterapii.

Sonda Czy chciałbyś dożyć 100 lat? Tak Nie Trudno powiedzieć

– Pół godziny dziennie daje mi energię – mówiła w rozmowie z „My Weekly”.

Scène cocasse où Laurent Lafitte essaye de ne pas piétiner la robe de l'actrice britannique Dame Joan Collins à l'occasion de la cérémonie d’ouverture et la projection de « La Venus Electrique »📸 Cinedocks / Starface#laurentlafitte #joancollins #cannes #festivaldecannes… pic.twitter.com/WysGqUhpJd— Public (@InsidePublic) May 13, 2026

Dieta Joan Collins. Czego unika 93-letnia ikona kina?

Kluczowym elementem dbania o formę jest dla gwiazdy odpowiednio zbilansowany jadłospis, z którego wykluczyła wysoko przetworzone produkty na rzecz codziennej porcji awokado.

Quiz. Bohaterowie lektur szkolnych z liceum. Jak dużo o nich pamiętasz? Pytanie 1 z 15 Kto był głównym bohaterem „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza? Konrad Wallenrod Konrad (Gustaw) Pan Tadeusz Następne pytanie

– Jem awokado każdego dnia – mówiła w rozmowie z „The Express”.

Odpowiednie żywienie, zdaniem celebrytki, bezpośrednio przekłada się na doskonały nastrój i kondycję cery. Co ciekawe, aktorka daleka jest od katowania się surowymi dietami i nie odmawia sobie lampki wina, słodkich deserów czy kawy z posłodzonymi tostami.

– Nie objadam się. Jem połowę tego, co mam na talerzu, ale też sobie niczego nie zabraniam – tłumaczyła.

Oprócz zdrowego rozsądku w kuchni, serialowa ulubienica widzów od lat konsekwentnie dementuje plotki o korzystaniu z dobrodziejstw medycyny estetycznej.

– Nie miałam botoksu, żadnych poprawek – napisała w „The Telegraph”.

Według niej współczesne kobiety zbyt często decydują się na inwazyjne zabiegi upiększające. Jej zdaniem kluczem do sukcesu jest naturalność, dbałość o cerę oraz rygorystyczne unikanie promieni słonecznych, co realizuje poprzez ciągłe stosowanie kosmetyków z filtrem SPF.

– Od 20. roku życia chronię twarz przed słońcem – mówiła w „You Magazine”.

Rola Alexis w "Dynastii" przyniosła jej sławę. Życie prywatne Joan Collins

Jej debiut przed kamerą miał miejsce w 1951 roku podczas kręcenia komedii "Lady Godiva znów cwałuje", gdzie wcieliła się w uczestniczkę konkursu piękności. Szybko zyskała status naczelnej amantki kina, pojawiając się w licznych sztukach, dramatach, produkcjach kostiumowych, a także westernach. Przełomem okazał się jednak początek lat osiemdziesiątych, gdy przyjęła rolę bezwzględnej Alexis Carrington-Colby w hicie stacji ABC "Dynastia", emitowanym w latach 1981-1989. Przyniosła ona artystce Złoty Glob w 1983 roku oraz nominację do prestiżowej statuetki Emmy. Wizerunek telewizyjnej intrygantki mocno do niej przylgnął. W życiu prywatnym wielka gwiazda stawała na ślubnym kobiercu aż pięciokrotnie. Jej aktualnym wybrankiem jest młodszy o 33 lata Percy Gibson, z którym tworzy zgodne małżeństwo już od 21 lat.