Joan Collins zachwyca formą w wieku 93 lat. Gwiazda "Dynastii" ujawniła swój sekret

Jak dba o siebie Joan Collins? Gwiazda serialu "Dynastia" ma swój sprawdzony sposób
Od kilkudziesięciu lat amerykański show-biznes nie wyobraża sobie czerwonych dywanów bez tej postaci. Międzynarodowa rozpoznawalność przyszła do niej w latach osiemdziesiątych za sprawą roli w kultowej "Dynastii". Obecnie artystka ma 93 lata i wciąż potrafi skraść show na najważniejszych branżowych imprezach, czego dowiodła na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie zaprezentowała się w zjawiskowej białej kreacji, uzupełnionej czarnymi rękawiczkami i biżuterią z diamentami. Fani nie ukrywają podziwu dla kondycji gwiazdy. Tymczasem ona za swój największy sekret uważa nieprzerwaną aktywność fizyczną i konsekwencję. W młodości stawiała na intensywne treningi, taniec, siłownię oraz pilates, dzisiaj preferuje umiarkowany ruch pod okiem specjalisty od fizjoterapii.
– Pół godziny dziennie daje mi energię – mówiła w rozmowie z „My Weekly”.
Dieta Joan Collins. Czego unika 93-letnia ikona kina?
Kluczowym elementem dbania o formę jest dla gwiazdy odpowiednio zbilansowany jadłospis, z którego wykluczyła wysoko przetworzone produkty na rzecz codziennej porcji awokado.
– Jem awokado każdego dnia – mówiła w rozmowie z „The Express”.
Odpowiednie żywienie, zdaniem celebrytki, bezpośrednio przekłada się na doskonały nastrój i kondycję cery. Co ciekawe, aktorka daleka jest od katowania się surowymi dietami i nie odmawia sobie lampki wina, słodkich deserów czy kawy z posłodzonymi tostami.
– Nie objadam się. Jem połowę tego, co mam na talerzu, ale też sobie niczego nie zabraniam – tłumaczyła.
Oprócz zdrowego rozsądku w kuchni, serialowa ulubienica widzów od lat konsekwentnie dementuje plotki o korzystaniu z dobrodziejstw medycyny estetycznej.
– Nie miałam botoksu, żadnych poprawek – napisała w „The Telegraph”.
Według niej współczesne kobiety zbyt często decydują się na inwazyjne zabiegi upiększające. Jej zdaniem kluczem do sukcesu jest naturalność, dbałość o cerę oraz rygorystyczne unikanie promieni słonecznych, co realizuje poprzez ciągłe stosowanie kosmetyków z filtrem SPF.
– Od 20. roku życia chronię twarz przed słońcem – mówiła w „You Magazine”.
Rola Alexis w "Dynastii" przyniosła jej sławę. Życie prywatne Joan Collins
Jej debiut przed kamerą miał miejsce w 1951 roku podczas kręcenia komedii "Lady Godiva znów cwałuje", gdzie wcieliła się w uczestniczkę konkursu piękności. Szybko zyskała status naczelnej amantki kina, pojawiając się w licznych sztukach, dramatach, produkcjach kostiumowych, a także westernach. Przełomem okazał się jednak początek lat osiemdziesiątych, gdy przyjęła rolę bezwzględnej Alexis Carrington-Colby w hicie stacji ABC "Dynastia", emitowanym w latach 1981-1989. Przyniosła ona artystce Złoty Glob w 1983 roku oraz nominację do prestiżowej statuetki Emmy. Wizerunek telewizyjnej intrygantki mocno do niej przylgnął. W życiu prywatnym wielka gwiazda stawała na ślubnym kobiercu aż pięciokrotnie. Jej aktualnym wybrankiem jest młodszy o 33 lata Percy Gibson, z którym tworzy zgodne małżeństwo już od 21 lat.