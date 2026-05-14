Joan Collins zachwyca formą w wieku 93 lat. Gwiazda "Dynastii" ujawniła swój sekret

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-05-14 9:23

Mająca 93 lata Joan Collins niezmiennie imponuje nienaganną formą, co udowodniła między innymi podczas ostatniego festiwalu w Cannes. Słynna Alexis z serialu "Dynastia" otwarcie mówi o swoich codziennych rytuałach. Aktorka przekonuje w wywiadach, że omija gabinety medycyny estetycznej, potrafi wykonać szpagat i regularnie je jedną ważną rzecz.

Ma 92 lata, a wygląda młodziej niż 30 lat temu. Joan Collins zachwyca w Cannes
Ma 92 lata, a wygląda młodziej niż 30 lat temu. Joan Collins zachwyca w Cannes Ma 92 lata, a wygląda młodziej niż 30 lat temu. Joan Collins zachwyca w Cannes Ma 92 lata, a wygląda młodziej niż 30 lat temu. Joan Collins zachwyca w Cannes Ma 92 lata, a wygląda młodziej niż 30 lat temu. Joan Collins zachwyca w Cannes
Galeria zdjęć 29

Jak dba o siebie Joan Collins? Gwiazda serialu "Dynastia" ma swój sprawdzony sposób

Od kilkudziesięciu lat amerykański show-biznes nie wyobraża sobie czerwonych dywanów bez tej postaci. Międzynarodowa rozpoznawalność przyszła do niej w latach osiemdziesiątych za sprawą roli w kultowej "Dynastii". Obecnie artystka ma 93 lata i wciąż potrafi skraść show na najważniejszych branżowych imprezach, czego dowiodła na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie zaprezentowała się w zjawiskowej białej kreacji, uzupełnionej czarnymi rękawiczkami i biżuterią z diamentami. Fani nie ukrywają podziwu dla kondycji gwiazdy. Tymczasem ona za swój największy sekret uważa nieprzerwaną aktywność fizyczną i konsekwencję. W młodości stawiała na intensywne treningi, taniec, siłownię oraz pilates, dzisiaj preferuje umiarkowany ruch pod okiem specjalisty od fizjoterapii.

Sonda
Czy chciałbyś dożyć 100 lat?

– Pół godziny dziennie daje mi energię – mówiła w rozmowie z „My Weekly”.

Dieta Joan Collins. Czego unika 93-letnia ikona kina?

Kluczowym elementem dbania o formę jest dla gwiazdy odpowiednio zbilansowany jadłospis, z którego wykluczyła wysoko przetworzone produkty na rzecz codziennej porcji awokado.

Quiz. Bohaterowie lektur szkolnych z liceum. Jak dużo o nich pamiętasz?
Pytanie 1 z 15
Kto był głównym bohaterem „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza?

– Jem awokado każdego dnia – mówiła w rozmowie z „The Express”.

Odpowiednie żywienie, zdaniem celebrytki, bezpośrednio przekłada się na doskonały nastrój i kondycję cery. Co ciekawe, aktorka daleka jest od katowania się surowymi dietami i nie odmawia sobie lampki wina, słodkich deserów czy kawy z posłodzonymi tostami.

– Nie objadam się. Jem połowę tego, co mam na talerzu, ale też sobie niczego nie zabraniam – tłumaczyła.

Oprócz zdrowego rozsądku w kuchni, serialowa ulubienica widzów od lat konsekwentnie dementuje plotki o korzystaniu z dobrodziejstw medycyny estetycznej.

– Nie miałam botoksu, żadnych poprawek – napisała w „The Telegraph”.

Według niej współczesne kobiety zbyt często decydują się na inwazyjne zabiegi upiększające. Jej zdaniem kluczem do sukcesu jest naturalność, dbałość o cerę oraz rygorystyczne unikanie promieni słonecznych, co realizuje poprzez ciągłe stosowanie kosmetyków z filtrem SPF.

– Od 20. roku życia chronię twarz przed słońcem – mówiła w „You Magazine”.

Rola Alexis w "Dynastii" przyniosła jej sławę. Życie prywatne Joan Collins

Jej debiut przed kamerą miał miejsce w 1951 roku podczas kręcenia komedii "Lady Godiva znów cwałuje", gdzie wcieliła się w uczestniczkę konkursu piękności. Szybko zyskała status naczelnej amantki kina, pojawiając się w licznych sztukach, dramatach, produkcjach kostiumowych, a także westernach. Przełomem okazał się jednak początek lat osiemdziesiątych, gdy przyjęła rolę bezwzględnej Alexis Carrington-Colby w hicie stacji ABC "Dynastia", emitowanym w latach 1981-1989. Przyniosła ona artystce Złoty Glob w 1983 roku oraz nominację do prestiżowej statuetki Emmy. Wizerunek telewizyjnej intrygantki mocno do niej przylgnął. W życiu prywatnym wielka gwiazda stawała na ślubnym kobiercu aż pięciokrotnie. Jej aktualnym wybrankiem jest młodszy o 33 lata Percy Gibson, z którym tworzy zgodne małżeństwo już od 21 lat.

"Heweliusz" - Justyna Wasilewska i Michalina Łabacz opowiadają nam o pracy nad serialem | WYWIAD
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOAN COLLINS
ALEXIS DYNASTIA