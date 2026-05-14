Wypadek z udziałem kobiety na stacji metra. Poważne utrudnienia na linii M2

Utrudnienia na II linii metra. Kobieta wpadła pod pociąg

W czwartkowy poranek Warszawski Transport Publiczny wydał oficjalny komunikat o poważnych komplikacjach na drugiej linii podziemnej kolejki. Od okolic godziny 7:30 pociągi M2 obsługują wyłącznie dwa skrócone odcinki, kursując na trasach Bemowo – Rondo Daszyńskiego oraz Rondo ONZ – Bródno.

Problemy logistyczne w kursowaniu składów wynikają z bardzo niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło na podziemnym przystanku Rondo ONZ.

"- Na stacji metra Rondo ONZ doszło do wypadku z udziałem pasażera. Kobieta biorąca w nim udział została zabrana przez pogotowie ratunkowe" - przekazała nam asp. Natalia de Laurans, oficer prasowy Komisariat Policji Metra Warszawskiego.

Jak donoszą nieoficjalne źródła, incydent ten mógł być wynikiem celowego targnięcia się na własne życie.

Autobusowa komunikacja zastępcza "Za Metro"

Najświeższe raporty służb transportowych wskazują, że na ulice wyjeżdżają właśnie specjalne autobusy zastępcze. Będą one przewozić pasażerów na krótkim, ale newralgicznym odcinku pomiędzy przystankiem Rondo Daszyńskiego 01, przez ulicę Prostą, aż do punktu Rondo ONZ 06.

Dodatkowo drogowcy zdecydowali się zmodyfikować trasę popularnej linii 105. Autobusy zmierzające dotychczas do pętli przy Rondzie Daszyńskiego będą tymczasowo kontynuować jazdę aż pod samo Rondo ONZ.

Gdzie szukać wsparcia w trudnych chwilach i kryzysie?

Jeżeli mierzysz się z problemami natury psychologicznej, odczuwasz ogromne przytłoczenie lub pojawiają się u ciebie myśli rezygnacyjne, koniecznie skontaktuj się z profesjonalistami. Oto zestawienie numerów telefonów, pod którymi uzyskasz bezpłatną pomoc ekspertów:

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

