Kaftan, pasy, zamiennik kajdanek. Czy zakonnice zgotowały dzieciom piekło? Przerażające oskarżenia

Mariusz Korzus
2026-05-14 5:23

Kaftan bezpieczeństwa, pasy, do tego jeszcze narzędzie, przypominające kajdanki. Tak były przetrzymywane dzieci w Domu Pomocy Społecznej w Grabie (kujawsko-pomorskie) dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. Dom prowadzony jest przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Zawiadomienie o przestępstwie złożyła Rzeczniczka Praw Dziecka. Śledztwo w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobą nieporadną prowadzi Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim.

Niepokojące wieści z DPS w Grabiu. Prokuratura bada sprawę
Koszmar w DPS w Grabie?! Są zawiadomienia do prokuratury

- W sprawie DPS w Grabie zostały złożone trzy zawiadomienia o przestępstwie. Jedno zostało złożone przez Rzecznika Praw Dziecka. Drugie, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i przed dyrektorkę DPSu. Śledztwo zostało wszczęte pod kątem artykułu 207 paragraf 1a, tj. psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobą nieporadną życiową - mówi "Super Expressowi" prokurator Mariusz Ciechanowski, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim.

Wszystko zaczęło się od przekazania krótkiego nagrania dziennikarzom telewizji Polsat. Na nagraniu padają wulgarne słowa. Po nim sprawą DPS-u zainteresowała się Rzeczniczka Praw Dziecka. Jej pracownicy przyjechali do Grabie na kontrolę. - Okazało się, że wobec dzieci były stosowane kaftany bezpieczeństwa, pasy oraz substytut kajdanek. Rzecznik Praw Dziecka uważa, że takich środków nie można stosować wobec dzieci - mówi nam prokurator Ciechanowski.

"Super Express" nie został wpuszczony do środka

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego również byli w DPS. Zrobili zdjęcia. Są one w aktach sprawy. Jaki będzie wynik śledztwa? Tego na ten moment nie wiadomo. Nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest trudna, ponieważ dotyczy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które potrzebują wielkiej miłości. Reporterzy "Super Expressu" byli Grabie 13 maja. Na teren DPS-u nie zostali wpuszczeni. Za psychicznie i fizycznie znęcanie się nad dziećmi nieporadnymi grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

PROKURATURA REJONOWA
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI