Koszmarny wypadek na DK10 między Toruniem a Bydgoszczą. Zderzyły się cztery pojazdy, w tym ciężarówka

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-05-12 12:52

Groźny karambol na jednej z najbardziej niebezpiecznych tras w regionie (tzw. "drodze śmierci"). Na DK10 między Toruniem a Bydgoszczą zderzyły się cztery pojazdy, w tym ciężarówka i auto dostawcze. W wyniku zdarzenia trzy osoby trafiły do szpitala, a droga przez długi czas była całkowicie zablokowana. Szczegóły poniżej.

W wyniku zdarzenia cztery osoby trafiły do szpitala
W wyniku zdarzenia cztery osoby trafiły do szpitala W wyniku zdarzenia cztery osoby trafiły do szpitala W wyniku zdarzenia cztery osoby trafiły do szpitala W wyniku zdarzenia cztery osoby trafiły do szpitala
Galeria zdjęć 7
  • Tragiczny karambol wstrząsnął regionem Kujaw, paraliżując słynną „drogę śmierci” pod Toruniem.
  • Aż cztery pojazdy zderzyły się na DK10, w wyniku czego trzy osoby wymagały natychmiastowej hospitalizacji.
  • Zobacz, jak służby ratunkowe poradziły sobie z ogromnym utrudnieniem i czy ruch na trasie został już w pełni przywrócony.
  • O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Karambol na „drodze śmierci” pod Toruniem. Zderzyły się cztery pojazdy

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 12 maja, przed godziną 11 na drodze krajowej nr 10 w rejonie miejscowości Dybowo, na niebezpiecznym odcinku między Toruniem a Bydgoszczą.

Informacja o zdarzeniu trafiła do toruńskich strażaków o godz. 10.44. W karambolu, do którego doszło na 299 km DK 10, uczestniczyły cztery pojazdy: dwa samochody osobowe, ciężarówka oraz auto dostawcze. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które prowadziły akcję i zabezpieczały teren wypadku.

Trzy osoby trafiły do szpitala. DK10 była całkowicie zablokowana

Jak przekazała nam straż pożarna, w wyniku karambolu do szpitala przetransportowano trzy osoby. Byli to pasażerowie jednego z pojazdów osobowych biorących udział w zdarzeniu. Łącznie czterema pojazdami podróżowało siedem osób.

Po wypadku droga krajowa nr 10 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policjanci wyznaczyli objazdy, a w rejonie zdarzenia szybko zaczęły tworzyć się duże korki. Obecnie ruch na trasie powinien być już przywrócony.

Przeczytaj także:
Śmierć cenionego księdza poruszyła wiernych. Podali datę i miejsce pogrzebu
W wyniku zdarzenia cztery osoby trafiły do szpitala
Galeria zdjęć 7
M jak miłość. Ostateczne starcie z Jabłońskim! Podstępem zwabi Paulinę, ale Magda będzie sprytniejsza! 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki