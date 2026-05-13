Straszny wypadek pod Toruniem. Młody mężczyzna nagle zjechał wprost na ciężarówkę

Tragiczny wypadek na DK nr 91 w Brzozie pod Toruniem

Informację o drogowej tragedii podali przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. 12 maja, po godzinie 16:00, dwa zastępy straży pracowały na terenie gminy Wielka Nieszawka. - Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego. Jest jedna ofiara śmiertelna - przekazali strażacy z KM PSP w Toruniu, którzy dołączyli zdjęcia. Komentujący zwracają uwagę, że w tamtym miejscu jest podwójna linia ciągła. Znamy już wstępne ustalenia służb. Podajemy je pod galerią z miejsca tragedii.

5

"Z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas"

Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi 22-latek, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie doszło do zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Man, którym kierował 41-letni mężczyzna. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca Audi zmarł - przekazał mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu.

- Prowadzone w tej sprawie prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku - podsumował funkcjonariusz z toruńskiej komendy.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Dołączamy się do apeli policjantów, którzy proszą o ostrożność na drogach. 12 maja informowaliśmy o bardzo groźnym wypadku na DK nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Warunki atmosferyczne w najbliższych godzinach nie będą ułatwiały zadania, więc wymagana jest maksymalna koncentracja. O ewentualnych utrudnieniach będziemy informować w "Super Expressie".

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].